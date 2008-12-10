سوخت اغلب مدارس استان یزد هنوز نفت است

اکبر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از مدارس گازوئیل و نفت به عنوان سوخت زمستانی مورد استفاده قرار می گیرد که این امر به دلیل عدم گازکشی در بسیاری از مناطق استان یزد بوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سراسر استان یزد هیچ بخاری نفتی چکه ای و غیر استانداردی وجود ندارد و امسال بیش از دو هزار بخاری نفتی استاندارد و بدون دودکش در مدارسی که سوخت آنها نفت است، توزیع شده است.

زارع افزود: این بخاریها که ساخت کشور ژاپن است و به تازگی نیز وارد چرخه فروش بخاریها شده از نظر ایمنی در سطح بالایی قرار دارد به نحوی که با کوچکترین حرکتی خاموش می شود که این مشخصه برای استفاده در مدارس با توجه به میزان تحرک در کلاسهای درس، بسیار کارآمد است.

وی همچنین در خصوص تخصیص اعتبارات برای تجهیز مدارس یادآور شد: امسال با توجه به بخشنامه های صادر شده، به تمامی مدارس استان اعلام شد که اولویت نخست خود را به خرید بخاریهای مناسب و استاندارد یا دیگر سیستمهای گرمایشی نمایند تا در زمستان امسال مدارس دیگر از لحاظ سیستمهای حرارتی دچار مشکل نشوند.

زارع در خصوص تهیه سوخت مورد نیاز مدارسی که هنوز از نفت استفاده می کنند، عنوان کرد: در تابستان امسال هماهنگی های لازم جهت تهیه نفت مورد نیاز مدارس صورت گرفته و شرکت نفت همکاری خوبی با آموزش و پرورش داشته است.

هم اکنون 53.8 درصد وسایل گرمایشی مدارس استان یزد نفتی، 15.37 شوفاژ گازوئیل سوز و 31.45 شوفاژ گاز سوز هستند که تمام پیش بینی های لازم برای مواجهه با سرما در زمستان انجام شده است.