به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجمع مسلمانان فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان شدیداً این اقدامات مطرود را محکوم می‌کند.

افراد متعصب و خرابکار چند صد سنگ قبر از بخش اسلامی قبرستان نظامی مسلمانان فرانسه را با شعارهای ضد اسلامی و نمادها و علائم نازی تخریب کردند.از 576 قبر حدود500 قبر روز یکشنبه در آستانه عید قربان به عنوان یکی از اعیاد مهم تقویم اسلامی تخریب شده است. مسجد پاریس قرار است روز جمعه مراسم نیایشی در این قبرستان برگزار کند.

رئیس جمهور فرانسه نیز این حملات را محکوم کرد و گفت: این اقدامات نژادپرستی علیه جامعه اسلامی فرانسه محسوب می‌شود.

وی همچنین خواستار تأدیب عاملان این اقدام در پیشگاه عدالت شد.

در ماه آوریل نیز 148 قبر متعلق به متوفیان مسلمان تخریب شده بود. پیش از این نیز 53 قبر دیگر مسلمانان مورد حمله خرابکاران قرار گرفته بود.

مجمع مسلمانان فرانسه که رئیس آن محمد موساوی ریاست شورای دینی مسلمانان فرانسه را نیز برعهده دارد خواستار تعیین روز جدید برای یادبود کشته شدگان مسلمان فرانسه شد.

وی گفت: این امر می‌تواند آگاهی جوانان را درباره سهم مسلمانانی که برای آزادی کشور آنها بدون توجه به دین و اعتقاد کشته شدند را ارتقاء دهد.

در طول جنگ جهانی اول 78 هزار مسلمان از کشورهای الجزیره و تونس که برای فرانسه مبارزه کردند جان خود را از دست دادند.