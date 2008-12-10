ایجاد پارکینگ در منطقه بازار همدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید احمد حسنی حلم در دیدار با جمعی از کسبه بازار خطاب به مسئولان استان خواستار رسیدگی و حل مشکلات بازار همدان و کسبه این بازار شد.

ترافیک شدید در این بازار به دلیل نبودن پارکینگ،عدم توجه میراث فرهنگی به این منطقه با توجه به اینکه این منطقه یک مرکز تاریخی و توریستی است، نداشتن یک تابلو حاوی درج تاریخچه این بازار، نبود وسایل اطفا حریق، عدم وجود نمازخانه و سرویس بهداشتی که به صورت دائمی بتوان از آن استفاده کرد از جمله مشکلات این منطقه است که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

حسنی حلم از اداره میراث فرهنگی خواست که این بازار را هر چه زودتر مرمت کند.