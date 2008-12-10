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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

ایجاد پارکینگ در منطقه بازار همدان ضروری است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: ترافیک بازار همدان مشکل ساز است و به همین دلیل ایجاد پارکینگ در منطقه بازار همدان ضروری به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید احمد حسنی حلم در دیدار با جمعی از کسبه بازار خطاب به مسئولان استان خواستار رسیدگی و حل مشکلات بازار همدان و کسبه این بازار شد.

ترافیک شدید در این بازار به دلیل نبودن پارکینگ،عدم توجه میراث فرهنگی به این منطقه با توجه به اینکه این منطقه یک مرکز تاریخی و توریستی است، نداشتن یک تابلو حاوی درج تاریخچه این بازار، نبود وسایل اطفا حریق، عدم وجود نمازخانه و سرویس بهداشتی که به صورت دائمی بتوان از آن استفاده کرد از جمله مشکلات این منطقه است که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

حسنی حلم از اداره میراث فرهنگی خواست که این بازار را هر چه زودتر مرمت کند.

ر ئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه به زودی جلسه ای به منظور حل مشکلات کسبه همدان در شورا برگزار می شود، افزود: شورای شهر این استان در جهت رفع مشکلات مردم در این منطقه تلاش می کند.

کد مطلب 798309

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