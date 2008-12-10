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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

نشست چهارجانبه سران عراق در سلیمانیه

نشست چهارجانبه سران عراق در سلیمانیه

یک منبع آگاه عراق از نشست چهارجانبه مشترک بین رئیس جمهوری عراق و دوتن از معاونین وی همچنین رئیس منطقه کردستان در استان سلیمانیه عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، در این نشست چهارجانبه که امروز برگزار می شود، " جلال طالبانی" رئیس جمهوری، "عادل عبدالمهدی" و "طارق الهاشمی" دو تن از معاونین وی و همچنین "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق نیز حضور خواهند داشت.

به گفته این منبع در زمان ارسال این خبر دو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نشستی را برگزار کردند، و انتظار می رود که طارق الهاشمی نیز به این نشست بپیوندد.

همچنین امروز دفتر عادل عبدالمهدی در بیانیه ای اعلام کرد: بارزانی و عبدالمهدی روزگذشته در اربیل با یکدیگر دیدار کردند که بارزانی بعد از این دیدار اعلام کرد : بیشتر دیدگاه های سیاسی دولت مرکزی عراق و حکومت خودمختار منطقه کردستان با یکدیگر تطابق دارد.

در این دیدار دو طرف درباره مسائل مهم عراق از جمله توافقنامه عقب نشینی نیروهای بیگانه از عراق و راه های فعال کردن بندهای توافقنامه از طریق کمیته های تخصصی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

درحالی رئیس منطقه کردستان عراق از تطابق دیدگاه های بین بغداد و کردستان خبر می دهد که اخیرا اختلافات بین دو طرف بر سر اختیارات دولت مرکزی و منطقه کردستان درباره سرمایه گذاری نفتی و استفاده از شوراهای بیداری در مناطق مورد تنازع و درگیری و نیروهای پیشمرگه و بودجه کل شدت یافته بود.

کد مطلب 798311

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