نشست چهارجانبه سران عراق در سلیمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، در این نشست چهارجانبه که امروز برگزار می شود، " جلال طالبانی" رئیس جمهوری، "عادل عبدالمهدی" و "طارق الهاشمی" دو تن از معاونین وی و همچنین "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق نیز حضور خواهند داشت.

به گفته این منبع در زمان ارسال این خبر دو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نشستی را برگزار کردند، و انتظار می رود که طارق الهاشمی نیز به این نشست بپیوندد.

همچنین امروز دفتر عادل عبدالمهدی در بیانیه ای اعلام کرد: بارزانی و عبدالمهدی روزگذشته در اربیل با یکدیگر دیدار کردند که بارزانی بعد از این دیدار اعلام کرد : بیشتر دیدگاه های سیاسی دولت مرکزی عراق و حکومت خودمختار منطقه کردستان با یکدیگر تطابق دارد.

در این دیدار دو طرف درباره مسائل مهم عراق از جمله توافقنامه عقب نشینی نیروهای بیگانه از عراق و راه های فعال کردن بندهای توافقنامه از طریق کمیته های تخصصی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

درحالی رئیس منطقه کردستان عراق از تطابق دیدگاه های بین بغداد و کردستان خبر می دهد که اخیرا اختلافات بین دو طرف بر سر اختیارات دولت مرکزی و منطقه کردستان درباره سرمایه گذاری نفتی و استفاده از شوراهای بیداری در مناطق مورد تنازع و درگیری و نیروهای پیشمرگه و بودجه کل شدت یافته بود.