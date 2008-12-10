تولید عسل توسط زنبورداران کاشمری 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر محمد صوابی ظهر امروز در محل اداره جهاد کشاورزی کاشمر در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آمار و سرشماری از زنبورداران در مهرماه سال جاری در شهرستان کاشمر بیش از110 نفر زنبورداربا ظرفیت شش هزار و 646 کلنی زنبورعسل به پرورش آن، فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: تولیدعسل در سال زراعی فوق، مقدار 3/39 تن بوده که باتوجه به سرمازدگی سال گذشته وخشکسالی سال جاری، حدود 30 درصد کاهش تولیدعسل را به دنبال داشته است.

صوابی گفت: در خصوص جبران خسارت خشکسالی اعتبارات مورد نیاز به منظورکمک به زنبورداران تخصیص و در شرف انجام است همچنین کلیه سررسیدهای تسهیلات بانکی آنها در سال جاری بدون کارمزد یکسال تمدید شده است.

وی همچنین از اتمام کاربرداشت محصول زعفران در شهرستان کاشمر خبر داد و گفت: متوسط برداشت زعفران 7/3 کیلوگرم در هکتاربوده که بر اثر سرمای سال گذشته و تداوم خشکسالی در سال جاری پیش بینی می گردد که از هر هکتار در حدود 700 گرم برداشت گردد.

صوابی ادامه داد: سرمای دی ماه گذشته باعث شد که گیاه زعفران از رشد رویشی مناسبی برخوردار نباشد و تغذیه مناسبی نداشته باشد که در نتیجه کوچک بودن پیازها تعدادگلهای تشکیل درغده ها پایین و میزان عملکرد مزارع زعفران کاهش چشمگیری داشت.

وی در پایان گفت: توصیه می گردد زعفرانکاران جهت تقویت و افزایش رشد و گلدهی پیازها عملیات بهزراعی مانند استفاده از کودهای حیوانی، کودهای ریزمغذی و جین زعفران و آبیاری به موقع را در سال زراعی جاری انجام دهند.