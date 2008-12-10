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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

تولید عسل توسط زنبورداران کاشمری 30 درصد کاهش یافت

تولید عسل توسط زنبورداران کاشمری 30 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی کاشمر از کاهش 30 درصدی تولید عسل در شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری تنها 39 تن عسل توسط زنبورداران کاشمر تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر محمد صوابی ظهر امروز در محل اداره جهاد کشاورزی کاشمر در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آمار و سرشماری از زنبورداران در مهرماه سال جاری در شهرستان کاشمر بیش از110 نفر زنبورداربا ظرفیت شش هزار و 646 کلنی زنبورعسل به پرورش آن، فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: تولیدعسل در سال زراعی فوق، مقدار 3/39 تن بوده که باتوجه به سرمازدگی سال گذشته وخشکسالی سال جاری، حدود 30 درصد کاهش تولیدعسل را به دنبال داشته است.

صوابی گفت: در خصوص جبران خسارت خشکسالی  اعتبارات مورد نیاز به منظورکمک به زنبورداران تخصیص و در شرف انجام است همچنین کلیه سررسیدهای تسهیلات بانکی آنها در سال جاری بدون کارمزد یکسال تمدید شده است.

وی همچنین از اتمام کاربرداشت محصول زعفران در شهرستان کاشمر خبر داد و گفت: متوسط برداشت زعفران 7/3 کیلوگرم در هکتاربوده که بر اثر سرمای سال گذشته و تداوم خشکسالی در سال جاری پیش بینی می گردد که از هر هکتار در حدود 700 گرم برداشت گردد.

صوابی ادامه داد: سرمای دی ماه گذشته باعث شد که گیاه زعفران از رشد رویشی مناسبی برخوردار نباشد و تغذیه مناسبی نداشته باشد که در نتیجه کوچک بودن پیازها تعدادگلهای تشکیل درغده ها پایین و میزان عملکرد مزارع زعفران کاهش چشمگیری داشت.

وی در پایان گفت: توصیه می گردد زعفرانکاران جهت تقویت و افزایش رشد و گلدهی پیازها عملیات بهزراعی مانند استفاده از کودهای حیوانی، کودهای ریزمغذی و جین زعفران و آبیاری به موقع را در سال زراعی جاری انجام دهند.

کد مطلب 798321

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