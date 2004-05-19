به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، در قطعنامه پاياني راهپيمايان اعتراض آميز مردم كه در واكنش به بي حرمتي اشغالگران عراق به شهرهاي مقدس نجف اشرف و كربلاي معلي امروز همزمان با مردم دين مدار مشهد و قم برگزارشد ، آمده است : اين روزها در كشور همسايه و مسلمان عراق نداي هل من ناصر بلند است. ملت مظلوم عراق كه دهها سال تحت ظلم و استبداد رژيم بعثي بود امروز در دام اشغالگران و متجاوزان اسير و گرفتار شده است .



عراق امروز صحنه مبارزه مسلمانان و گروههاي مختلف در كسب استقلال ، دين خواهي و بيرون راندن متجاوزان است و

اشغالگران مدعي دموكراسي ، آزادي ، حقوق بشر بر سر ملت مظلوم و آواره عراق بمب مي ريزند، خانه هاي آنها را ويران مي كنند و سخن از به ارمغان آوردن دمكراسي براي عراق دارند؟



امروز نجف و كربلا كعبه آمال شيعيان در محاصره و آماج حملات اشغالگران آمريكايي و متحدان آنها قرارگرفته است و زن و مرد ، كوچك و بزرگ ، عرب و غيرعرب ، مسلمان و غيرمسلمان در دفاع از حرمين شريفين ، همه بپا خواسته اند.



ملت بزرگوار و انقلابي ايران اسلامي به ويژه مردم غيور و نستوه تهران در اين راهپيمايي بزرگ همبستگي خود را به ملت مظلوم عراق و اعلان نفرت و انزجار از اشغالگران و متجاوزان بر سركردگي آمريكاي جنايتكار را اعلام مي نمايد.



در ادامه قطعنامه راهپيمايان تصريح شده است :

1- ما اعلام مي كنيم كه اشغال افغانستان و عراق سرآغاز لشگركشي استكبار به سركردگي آمريكاي جنايتكار عليه جهان اسلام بوده و از همه مسلمانان صريحا مي خواهيم با حفظ وحدت و ابتكار عمل، بيش از اين اجازه مداخله در امورمسلمانان را روا ندانند.



2- ما علت اصلي مصيبت ها و آلام وارده به مردم مظلوم عراق را حضور نيروهاي اشغالگر دانسته و خواهان خروج بي قيد و شرط اشغالگران از عراق و واگذاري امور بدست مردم بر اساس هرعراقي يك راي مي باشيم .



3- ما ملت عراق به ويژه برادران و خواهران شيعه و اهل تسنن را به حفظ وحدت، اتحاد و پرهيز از اختلاف دعوت نموده و از آنان مي خواهيم كه دفاع از تماميت ارضي ، منافع ملي ، كيان روحانيت حوزه هاي علميه را با رهبري مرجعيت و روحانيت متعهد دنبال نمايند.



4- هتك حرمت و جسارت اشغالگران به عتبات عاليات در عراق ، جريحه دار كردن احساسات بيش از يك و نيم ميليارد مسلمان جهان است . ما اين گستاخي را بشدت محكوم و به نيروهاي اشغالگر به ويژه آمريكا و انگليس شديدا هشدار مي دهيم كه عواقب ناشي از استمرار اين نابخردي ها متوجه اشغالگران خواهد بود.



5- ما از سازمان كنفرانس اسلامي كه اساس فلسفه تاسيس خود را دفاع از حريم هاي امن اسلامي و مسلمانان دانسته ، مي خواهيم هرچه سريعتر با برگزاري اجلاس فوق العاده وظيفه خود را در قبال ملت مسلمان و ستمديده عراق انجام دهند.



6- ما از افكارعمومي و ملل آزاديخواه جهان انتظار داريم ضمن حمايت خود از ملت مظلوم عراق ، سياست هاي يك جانبه گرايي آمريكا كه جهان را دستخوش آشوب ، ناامني ، جنگ، گسترش خشونت و تروريسم و پايمال كردن حقوق بشركرده است را محكوم نمايند.



7- ما از سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللي صريحا مي خواهيم با تشكيل اجلاس فوق العاده اقدامات ضدانساني و ناقض حقوق بشر اشغالگران آمريكايي و انگليسي و ساير متحدان آنها را محكوم و با اتخاذ تدابير مناسب نسبت به خروج اشغالگران از كشور عراق اقدام كنند .



8- ما ضمن حمايت مجدد از انتفاضه ملت فلسطين براين باوريم كه تنها راه اصولي تحقق حقوق مشروع اين ملت مظلوم و ستمديده استمرار انتفاضه ، حفظ وحدت گروههاي جهادي ، طرد طرحهاي سازشكارانه و مقابله با صهيونيسم غاصب كه شريك جنايات آمريكاست ، مي باشد.



9- در بند پاياني اين قطعنامه راهپيمايان بار ديگر بيعت ناگسستني خود را با اسلام ، انقلاب ، آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب و ولي امر مسلمين حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي ) و گوش دادن به فرمان ولي امر خود در جهت انجام تكليف و اجابت فرامين رهبري را اعلام كرده اند .

کد مطلب 79833