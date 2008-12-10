ضریب ایمنی معابر شمال تهران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حامد میرزابیگی اظهار داشت: اصلاح هندسی در تقاطعها، احداث میدان و رفیوژ، خط کشی محوری و عابر پیاده از اقداماتی بوده که از ابتدای سال جاری تا کنون در معابر شمال تهران اجرا شده است.

وی افزود: اصلاح هندسی تقاطعها در زیرگذر بابایی- نوبهار، شهید سباری- پورابتهاج و شهید بازدار، احداث میدان لاله به مساحت 5 هزار مترمربع در شهرک لاله و اجرای رفیوژ در خیابانهای شریعتی، شهید اکبری، شهید باهنر و تختی با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال به انجام رسید.

میرزابیگی با اشاره به خط کشی معابر منطقه گفت: یک میلیون متر طول خط کشی محوری، 40 هزار مترطول خط کشی عابر پیاده و 426 مورد خط کشی پارکینگ و ایستگاه اتوبوس از دیگر فعالیتهای ایمن سازی شبکه معابر بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک موقعیت کوهستانی و بارش سنگین برف و باران در شمال تهران را از دلایل عمده حذف خط کشی معابر دانست و گفت: از ابتدای سال تا کنون با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد و 441 میلیون ریال خط کشی معابر انجام شده که با آغاز بارش برف و پخش شن مخصوص نیاز به مرمت دوباره خواهد داشت.