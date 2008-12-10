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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۲

منطقه حفاظت شده "البرز مرکزی" مانع توسعه مازندران می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: مناطق حفاظت شده البرز مرکزی از موانع مهم فراروی توسعه استان به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده کجور در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر وجود این منطقه، محدودیت زمین برای اجرای طرح های عمرانی این مشکل را شدت بخشیده است.

وی اظهار داشت: اکنون به دلیل محدودیت های زیست محیطی هرگونه ساخت و ساز و احداث صنایع بزرگ در مازندران ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که در توسعه شبکه راه های استان نیز با موانع زیست محیطی روبرو هستیم.

به گفته هاشمی، تجدید نظر در زمینه قانون مناطق حفاظت شده البرز مرکزی الزامی است.

معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: مسئولان استانی و حتی مدیران محیط زیست منطقه نیز بر این نکته واقف هستند.

وی یادآور شد: برای توسعه طرح ها به زمین نیاز داریم و بیشتر این اراضی در محدوده مناطق حفاظت شده واقع هستند.

وی عنوان کرد: موضوع تجدید نظر در قانون مناطق حفاظت شده طرح شد و باید تصویب و اجرائی شود.

کد مطلب 798335

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