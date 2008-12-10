ایجاد خوشه های صنعتی تجربه جدیدی در توسعه اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی سلیمانی بعد از ظهر امروز در اولین جلسه شورای راهبردی خوشه صنعتی صادراتی زعفران خراسان افزود: خوشه صنعتی صادراتی زعفران جزو صنایع کوچک سازمان یافته است که در قالب خوشه با تکیه بر دانش فنی و محلی تبدیل به اقتصادهای برون نگر و صادر کننده و در مقیاس های انبوه می شود.

وی اظهار داشت: توسعه صنعتی در مقیاس صنایع کوچک و متوسط در کشور متاثر از ارائه راهکارهایی جهت توسعه فعالیت ها، بهبود کیفیت، تسریع در عمیات و کاهش هزینه ها است که عملی شدن این برنامه ها در گرو توسعه خوشه خوشه های صنعتی است.

سلیمانی در خصوص توسعه خوشه صنعتی صادراتی زعفران نیز گفت: صادرات بیش از 100 میلیون دلار زعفران از این خوشه صنعتی، به عنوان پنجمین محصول کشاورزی صادراتی کشور و ارتباط مستقیم 550 هزار نفر کشاورز این خوشه صنعتی را در زمره یکی از اولویت های مهم توسعه صنعتی در کشور قرار داده است.

در ادامه این جلسه عامل توسعه خوشه صنعتی صادراتی زعفران نیز گفت: در حال حاضر حدود 100 واحد کوچک و متوسط در حال فعالیت در این خوشه در دو استان خراسان رضوی و جنوبی هستند.

رضا تازیکی افزود: ضعف در توسعه بازارهای بین المللی، شدت رقابت منفی فعالان در این زمینه، محدودیت های مالی واحدهای کسب و کار، فقدان ساز و کارهای مناسب در بهره گیری از تسهیلات بانکی و سیاستی حمایتی، عدم ساختار مناسب در تامین کنندگان مواد اولیه و حضور واسطه های چند سطحی از جمله عوامل توسعه نیافتگی خوشه صنعتی صادراتی زعفران است.

تازیکی ادامه داد: همچنین عدم آشنایی تولید کنندگان با سیستم های کارایی بازاریابی و استراتژی های رقابتی( وجود نوعی رقابت باز دارنده و منفی بین واحدها) ضعف در توسعه واحدها و تولید محصولات با ارزش افزوده و عدم فروش محصولات به صورت خرده فروشی در بازارهای بین المللی و همه این موارد در بستر سردرگمی سیاست ها و استراتژی های توسعه صنعتی استان از دیگر عوامل توسعه نیافتگی خوشه صنعتی صادراتی زعفران است.

عامل توسعه خوشه صنعتی صادراتی زعفران در خصوص اقدامات صورت گرفته در این خوشه اظهار داشت: از اسفند ماه سال گذشته قرارداد مطالعات شناختی خوشه منعقد و مطالعات آن در ابتدای سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: معرفی پروژه های توسعه خوشه به فعالان، حساس سازی و اعتماد سازی فعالان و نهادهای حمایتی در مورد مشارکت و شناخت پروژه، مصاحبه با ذینفعان، اتحادیه ها و نهادهای حمایتی در بخش خصوصی و دولتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

تازیکی در خصوص مطالعه شناختی خوشه صنعتی صادراتی زعفران نیز گفت: در این خوشه صنعتی صادراتی بررسی و تحلیل روندها و سناریوی ملی و بین المللی صنعت ادویه و جایگاه رعفران صورت گرفته است.

وی افزود: محصولات تولیدی در خوشه، تحلیل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه، تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه، تحلیل زنجیره ارزش، تحلیل نهادهای مرتبط با خوشه، تحلیل سرمایه اجتماعی و اعتماد در خوشه، تحلیل نقاط فشار مسائل استراتژیک، استراتژی ها و برنامه های عملیات و چشم اندازخوشه در مطالعه شناختی خوشه مورد تحلیل قرار گرفته است.

تازیکی با اشاره روند رو به افزایش صادرات زعفران اظهار داشت: ایران با 6/70 درصد صادرات بیشترین سهم صادرات زعفران را در دنیا به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پس از ایران کشورهای اسپانیا با 7/22 درصد، یونان با 4/1 درصد، فرانسه با هشت دهم درصد، ایتالیا با شش دهم درصد و سایر کشورهای جهان 9/3 درصد از صادرات این محصول را انجام می دهند.

وی در خصوص سهم ایران در کشت و تولید زعفران نیز تصریح کرد: ایران با 49 هزار و 191 هکتار سطح زیر کشت، سالانه 176 تن زعفران تولید می کند که این میزان 89 درصد از تولید جهانی است.

تازیکی با اشاره به کشورهای وارد کننده زعفران گفت: اسپانیا 3/30 درصد و ایتالیا 3/13 درصد از وادرات را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد این دو کشور محصولات را به خود وارد و سپس همان محصولات را صادر می کنند.

وی همچنین در خصوص بازارهای صادراتی ایران نیز اظهار داشت: 3/43 درصد از زعفران ایران به امارات متحده عربی، 30 درصد به اسپانیا، 8/4 درصد به عربستان سعودی، 1/4 درصد به ایتالیا 9/2 درصد به فرانسه و 9/14 درصد به سایر کشورهای جهان صادر می شود.

تازیکی در مراحل بعدی شورای راهبردی خوشه صنعتی صادراتی زعفران در قالب سه کمیته کاشت و برداشت، تولید و فراوری، بازار و بازاریابی وصادرات به بررسی کارهای کارشناسی خواهند پرداخت و نتایج بررسی کمیته در جلسه مطرح خواهد شد.

جلسه بعدی شورای راهبری خوشه صنعتی صادراتی زعفران 45 روز دیگر برگزار خواهد شد. اعضای شورای راهبری را فعالان خوشه، ادارات و دستگاههای دولتی مرتبط بخش خصوصی تشکیل می دهند.