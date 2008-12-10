ایران رتبه دوم درمانی منطقه خاورمیانه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد نماینده مردم مشهد در مجلس عصر امروز در سمپوزیومهای بینالمللی این سمپوزیوم را فرصتی برای معرفی توانمندیها و سنجش سطح علمی پزشکان ایرانی دانست.
امیرحسین قاضیزاده اظهار داشت: آخرین تواناییهای علمی دنیا و روشهای نوین درمانی در سمپوزیومهای بینالمللی ارائه میشود که برپایی این برنامه در بیمارستان رضوی رقابتی سالم بین پزشکان ایجاد میکند و این افراد ضمن ارائه مقالات تخصصی با توانمندیها و جدیدترین روشهای جراحی آئورت آشنا میشوند.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: در این راستا آستان قدس رضوی به صورت جدی وارد بحث تولید علم و ارائه خدمات برتر فنی شده و خوشبختانه با مدیریت منسجم و تجهیزات مناسب، توانسته است در حوزه توسعه خدمات درمانی، گامهای موثری بردارد.
قاضیزاده رشد علمی پزشکان بیمارستان رضوی را خوب توصیف کرد و اظهارداشت: با تاسیس مرکز پژوهشی و تحقیقاتی خاص، این بیمارستان میتواند در روند توسعه و رشد خدمات و توانمندیهای درمانی کشور را به ویژه شهر مقدس مشهد تسریع بخشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ورود بخش خصوصی و غیردانشگاهی به مباحث علمی، فرصت خوبی برای تحقق اهداف دولت و نظام است، گفت: بر این اساس باید از تمام ظرفیتهای موجود برای توسعه علمی استفاده کرد و مراکز تحقیقاتی حوزه غیردولتی در این زمینه فعالیت گستردهتری داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در حاشیه سمپوزیوم بینالمللی آئورت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سمپوزیوم بینالمللی با گردهم آوردن برجستهترین چهرههای قلب ایران و جهان آخرین دستاوردهای علمی این حوزه را به اشتراک میگذارد.
دکتر مسعود ملکی وی ادامه داد: با توسعه علوم پزشکی و توجه بیشتر به بیماریهای جدی از قبیل بیماریهای قلبی که فراگیری بیشتری در بین مردم دارند، برگزاری چنین همایشهایی به خصوص در زمینه حل مشکلات و عوارض آئورت که به عنوان سرخرگ اصلی، خون را به بدن میرساند، میتواند در ارائه روشهای جراحی و درمان مؤثر باشد.
ملکی بیمارستان تخصصی رضوی را به عنوان بیمارستانی مدرن، پیشرفته، مجهز و فعال در عرصه درمان و تحقیقات توصیف کرد و افزود: با همت مسئولان آستان قدس رضوی در بخش خدمترسانی به زائران و مجاوران بارگاه رضوی، شاهد اقدامات مثبت و ارزندهای در این زمینه بودهایم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن تاکید بر امر پژوهش در بخش پزشکی و درمانی گفت: برای اینکه در بخش درمانی کشور خدمات بهتری ارائه کنیم باید در آموزش و پژوهش فعالان این عرصه گامهای محکمی برداریم.
وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص نوآوری، خلاقیت و شکوفایی در کلیه عرصهها میتوانیم با تقویت بحث آموزش حرف اول را در درمان بسیاری از بیماریها داشته باشیم و به صورت خودکفا عمل کنیم.
ملکی دستاوردهای برگزاری سمپوزیوم بینالمللی آئورت را در حوزه پزشکی کشور مثبت ارزیابی کرد و گفت: این برنامه باعث اعتماد به نفس متخصصان و پزشکان داخلی میشود که میتوانند با استفاده از تجربیات و ابتکارات همکاران خارجی، زمینه پژوهشهای جدید را فراهم نمایند.
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