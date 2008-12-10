دومین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران درکرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این جشنواره، پدر انستیتوی صنایع غذایی ایران با اشاره به اهمیت علم و تکنولوژی در دنیای کنونی گفت: صنایع غذایی مطلوب و تغذیه مناسب، پایه و اساس سلامتی جسمی است و سلامتی کامل جسمی بدون آن محقق نخواهد شد.

دکتر حبیب الله هدایت ادامه داد: صاحبان صنایع غذایی، توان و قدرت خود را برای تحقق سلامتی جسمی همه افراد به عنوان یک امر مهم و حیاتی صرف می کنند و از این نظر، تلاش آنها بسیار ارزشمند است.

وی تصریح کرد: تغدیه مناسب می تواند زمینه ساز جلوگیری از بسیاری از بیماریها باشد وبه همین دلیل همیشه باید به تحقق این نوع تغذیه، توجه خاص و زیادی داشته باشیم.

هدایت افزود: جمعیت ایران در 50 سال اخیر رشد بسیار قابل توجهی داشته که این امر، ضرورت هماهنگ کردن نیازهای تغدیه ای این جمعیت با وسائل تامین این نیازها را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز در این مراسم گفت: سلامت جسمی مردم لازمه رسیدن به توسعه پایدار است و اگر می خواهیم کشور و جهان سالمی داشته باشیم باید به تحقق سلامت مردم، از جمله سلامت جسمانی آنها توجه ویِژه ای داشته باشیم، زیرا جامعه و جهان از مردم تشکیل شده است.

نظام الدین برزگری ادامه داد: مهمترین عامل تحقق سلامت جسمانی مردم، تغذیه مناسب است زیرا تغدیه مناسب می تواند زمینه جلوگیری از وقوع بسیاری از بیماریها را فراهم کند.

این مسئول در این خصوص بیان داشت: اهمیت تحقق این سلامت به وسیله تغذیه مناسب آن قدر اهمیت دارد که در حال حاضر چنیدن کمیته در سطح جهانی در زمینه غذا تصیم می گیرند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اظهار داشت: تاکید بر ایمنی غذا فقط به دوران کنونی اختصاص ندارد، بلکه در همه فرون و اعصار، مطرح بوده و از زبان دین نیز بر آن تاکید شده است.

برزگری در خصوص تاکید دین بر تغدیه مناسب افزود: در چندین سوره از قرآن مجید بر غذای مناسب تاکید شده است که استفاده از کلمه "حلالا طیبا" در قرآن، نمونه ای از این تاکید است.

وی فرهنگ تغدیه قرآن را یک فرهنگ بسیار زیبا و علمی دانست و بیان داشت: اسلام، بعضی چیزها را مضر دانسته و خوردن آنها را حرام کرده که تاکنون مضرات بعضی از این موارد از طرق علمی ثابت شده است.