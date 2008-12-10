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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

تجارب شهرداران مشهد مستندسازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر توسعه و پژوهش شهرداری مشهد گفت: تجارب شهرداران مشهد از 35 سال پیش تاکنون مستندسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجتبی شاکری روش ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل شهرداری مشهد افزود: طرح مستندسازی تجارب مدیران، کارشناسان و شهرداران گذشته مشهد از اوایل شهریور ماه در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب که شهرداران و کارشناسان سابق شهرداری هر آنچه آموخته اند را از ذهن خود خارج می کنند به منزله خارج شدن یک نوع سرمایه با ارزش است، ادامه داد: مستند سازی تجارب کارشناسان و شهرداران سابق مشهد با محوریت حفظ حافظه سازمان شهرداری مشهد آغاز به کار کرده است.

وی گفت: از سال گذشته فعالیت هایی در فرهنگ سازی پژوهش و تحقیق در شهرداری انجام شده و در حال حاضر عمده تصمیم گیری ها در شهرداری تحقیق محور است.

مدیر توسعه و پژوهش شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در هفته پژوهش، نوآوری و شکوفایی حدود 16 میزگرد در محل غرفه شهرداری در نمایشگاه بین المللی با موضوع چالشهای شهری و با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که در این هفته در غرفه شهرداری حدود 10 سمینار برگزار می شود ادامه داد: برنامه ویژه ای با موضوعات حاشیه نشین، ترافیک شهری و ساماندهی مشاغل غیر رسمی و با حضور شهردار و کارشناسان در 25 آذرماه سال جاری در سالن همایش نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.

وی ادامه داد: طی فراخوانی که شهرداری مبنی بر جذب پژوهش ها انجام داد، حدود 162 طرح در قالب ایده و نیاز به شهرداری رسید که از این تعداد مجموع 71 مورد از داخل شهرداری و 91 طرح و پژوهش از خارج شهرداری بوده است.

وی با بیان این مطلب که حدود 21 طرح پژوهش به تصویب رسیده است ادامه داد: عمده ترین طرحهای پژوهشی که در داخل شهرداری تهیه شده مربوط به حوزه خدمات شهری بوده که 48 درصد از نیازهای مربوط به حوزه شهرداری بوده است.

کد مطلب 798349

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