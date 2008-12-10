تجارب شهرداران مشهد مستندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجتبی شاکری روش ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل شهرداری مشهد افزود: طرح مستندسازی تجارب مدیران، کارشناسان و شهرداران گذشته مشهد از اوایل شهریور ماه در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب که شهرداران و کارشناسان سابق شهرداری هر آنچه آموخته اند را از ذهن خود خارج می کنند به منزله خارج شدن یک نوع سرمایه با ارزش است، ادامه داد: مستند سازی تجارب کارشناسان و شهرداران سابق مشهد با محوریت حفظ حافظه سازمان شهرداری مشهد آغاز به کار کرده است.

وی گفت: از سال گذشته فعالیت هایی در فرهنگ سازی پژوهش و تحقیق در شهرداری انجام شده و در حال حاضر عمده تصمیم گیری ها در شهرداری تحقیق محور است.

مدیر توسعه و پژوهش شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در هفته پژوهش، نوآوری و شکوفایی حدود 16 میزگرد در محل غرفه شهرداری در نمایشگاه بین المللی با موضوع چالشهای شهری و با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که در این هفته در غرفه شهرداری حدود 10 سمینار برگزار می شود ادامه داد: برنامه ویژه ای با موضوعات حاشیه نشین، ترافیک شهری و ساماندهی مشاغل غیر رسمی و با حضور شهردار و کارشناسان در 25 آذرماه سال جاری در سالن همایش نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.

وی ادامه داد: طی فراخوانی که شهرداری مبنی بر جذب پژوهش ها انجام داد، حدود 162 طرح در قالب ایده و نیاز به شهرداری رسید که از این تعداد مجموع 71 مورد از داخل شهرداری و 91 طرح و پژوهش از خارج شهرداری بوده است.

وی با بیان این مطلب که حدود 21 طرح پژوهش به تصویب رسیده است ادامه داد: عمده ترین طرحهای پژوهشی که در داخل شهرداری تهیه شده مربوط به حوزه خدمات شهری بوده که 48 درصد از نیازهای مربوط به حوزه شهرداری بوده است.