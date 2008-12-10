کسانی باید پاسخگو باشند که کار غیر استاندارد عمرانی را آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در حاشیه بازدید از 53 پروژه عمرانی ، فرهنگی و ترافیکی در منطقه 8 و در پی سوال خبرنگاران در خصوص اظهارات وزیر ارشاد گفت: واقعا قصد نداشتم این حرف را به رسانه ها بگویم اما وقتی مصاحبه آقای وزیر را خواندم باید بگویم از بیان ایشان متاثر شدم که شهرداری تهران و مدیریت فعلی شهرداری را خطاب قرار داده اند.

وی با بیان این که سخنگوی شهرداری تهران در موقع مناسب در مورد این مسئله توضیح خواهد داد اظهارداشت: شهرداری تهران تیم فنی به تئاتر شهر فرستاده و پس از بررسی اعلام کردند هیچ خسارتی به سازه تئاتر شهر وارد نشده و طبق گزارش های فنی که در این مدت تهیه شده ، احتمال آسیب به سازه تئاتر شهر نیز وجود ندارد.

قالیباف با بیان اینکه خواهشم این است که وزیر محترم اول این سئوال را پاسخ بگویند که در چه دوره ای آنجا خاک برداری شده و برای چه این کار انجام شده است، افزود: این کار در دوره مدیریت من اتفاق نیفتاده و هم اکنون نیز معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری از وزارت ارشاد در حال پیگیری است و وزارت ارشاد نیز رسما اعلام موضع کند که با چنین احداثی موافق است یا مخالف.

شهردار تهران با اشاره به اینکه تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم ساخت دیواری حائل برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت ناشی از خراب کاری گذشته بود ، گفت : این پروژه همین طور مانده است ، چون آن روزی که تصمیم گرفتند آن جا این کار را انجام دهند از اساس یک تصمیم غیر کارشناسی و کاری غلط بود و ربطی به ایستگاه مترو ندارد .

وی ادامه داد: احداث ایستگاه مترو در شمال تئاتر شهر در حال اجراست و کارش نیز تمام شده ، از قضا محلی را که هم اکنون برای این کار در نظر گرفته اند در گذشته ایستگاه مترو بوده است، یعنی به صورت غیر قانونی کاربری زمین مترو را نیز عوض کردند.

قالیباف افزود: با دیواری که آنجا قرار داده شده است، حتما خسارتی به مجموعه تئاتر شهر نخواهد رسید ولی ما منتظر هستیم که آیا این پروژه را اجرا کنیم یا نکنیم .

شهردار تهران در ادامه گفت: اجازه دهید با صراحت بگویم این پروژه نیز مانند پروژه منوریل صادقیه و پایه های مربوط به آن است و به هر حال باید تصمیم بگیرند که ما اینها را جمع کنیم یا ادامه دهیم تا من به عنوان شهردار بتوانم یکی از این تصمیمات را اجرا کنم.

وی در مورد آبگرفتگی در شهر نیز اظهارداشت: قبول ندارم که بارندگی به معنای آبگرفتگی مانند گذشته موجب ترافیک شده باشد.

قالیباف با اشاره به منطقه 8 و خیابان شهید آیت و دماوند که در زمان بارندگی حجم بسیاری آب در این خیابانها مانع تردد بود، افزود: هرکجا که آب گرفتگی داشتیم که البته بسیار محدود بوده است به خاطر عدم رعایت شهروندان و کارگران خود شهرداری بوده است اما تعداد آب گرفتگی های سطح شهر که در حرکت مانع ایجاد کرده بود به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید.

شهردار تهران با بیان اینکه به صورت عمومی در زمان آب گرفتگی با کندی حرکت ، افزایش تصادفات و کاهش سرعت روبرو هستیم افزود: خود اینها مانع حرکت می شوند، ایستادن های متعدد و خارج از ایستگاه ، بیرون آوردن خودروهای بیشتر به خاطر سردی هوا و بارش باران طبیعتا روی حجم ترافیک تاثیر گذار است که بدون باران هم غیر قابل تحمل است .

وی افزود: بر خلاف سال گذشته آب گرفتگی کمترین نقش را در ایجاد ترافیک داشته است.

قالیباف در مورد اجرای طرح استفاده از دوچرخه برای حمل و نقل شهری و اجرای آن به عنوان الگو در منطقه 8 گفت: طراحی کامل این مسئله انجام شده ، محل پارکینگ دوچرخه ها مشخص است و دوچرخه ها نیز از نوع خاصی هستند.

وی با بیان اینکه این طرح در گذشته در دو نوبت در شهر تهران اجرا شده و با عدم موفقیت روبرو بود ه است، افزود: امکان ندارد ما تجربه ای را در دنیا ببینیم و درون سازی نکنیم ،این طرح فعلا رایگان است ، اما نهایتا نمی تواند رایگان باشد ، رایگان چیز خوبی نیست و بخش خصوصی نیز باید در این طرح وارد شود و باید به گونه ای عمل کنیم که با کمترین هزینه ممکن انجام شود و مردم نیز به جهت اقتصادی ، خودشان ترجیح به استفاده از دوچرخه داشته باشند.