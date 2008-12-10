700 اثر به جشنواره ملی آفرینش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا اسماعیل‌تبار در این باره گفت: جشنواره ملی آفرینش با استقبال کم‌نظیر دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد مواجه شده و تاکنون 200 اثر نقاشی، 110 فیلم کوتاه، 200 عکس، 150 پوستر و 30 انیمیشن به دبیرخانه رسیده است.

این جشنواره به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار می‌شود و در مراسم افتتاحیه علاوه بر پخش فیلم‌های کوتاه برگزیده، سایر فیلم‌های کوتاه ارسالی دانشجویان در طول شش روز برپایی جشنواره به نمایش درمی‌آید.

همچنین بیش از 50 نماینده مجلس، سعیدآبادی دبیر کل یونسکو ایران، حسن خجسته معاون صدا، علیرضا نوری مدیر رادیو ایران، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد و مدیران و معاونان ارشد دانشگاههای آزاد سراسر کشور در این مراسم حضور دارند.

نخستین جشنواره آفرینش با همکاری مرکز اطلاع‌رسانی، ستاد گرامیداشت ربع قرن عملکرد، دبیرخانه تشکل‌های سیاسی اسلامی دانشگاه آزاد، دانشکده هنر و معماری تهران مرکز و دانشکده هنر واحد اسلامشهر از 30 آذر تا پنجم دی در کانون برپا می‌شود.