خیابان هنر در ایستگاههای مترو و اکران فیلم در پنج سینمای موقت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد همزمان با برگزاری جشنواره تهران شهر سرور شهر امید در فاصله اعیاد سعید قربان و غدیر خم فیلمهای اکران روز سینما هر شب در دو سانس 17 و 30/19 در پنج سوله بحران تهران به نمایش درمیآید.
پارک وحدت اسلامی شهر ری (مجموعه شماره 21)، بلوار فردوس غربی (مجموعه شماره 39)، پارک پیروزی (مجموعه شماره 9)، پارک بعثت (مجموعه شماره 11) و بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس (مجموعه شماره 16) فیلمها را ویژه عموم مردم اکران میکنند.
فیلمهای سینمایی "ده رقمی"، "همخانه"، "زنها فرشتهاند"، "مجنون لیلی"، "قرنطینه"، "انعکاس" و "تیغزن" از جمله این فیلمها هستند. همچنین خیابان هنر قربان تا غدیر در هشت اجرا در هشت ایستگاه مترو با برپایی کارگاه نقاشی، طراحی چهره، خطاطی، صنایع دستی، عکاسی، سفال و... برگزار میشود.
خیابان هنر به ترتیب از 19 تا 26 آذرماه در ایستگاههای مترو صادقیه، سرسبز، شهید بهشتی، هفت تیر، شهید مدنی، شهر ری، علیآباد و مفتح برپا میشود.
اکران فیلمهای روز سینما در پنج سینمای موقت و برپایی خیابان هنر قربان تا غدیر از برنامههای جشنواره تهران شهر سرور، شهر امید است.
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