شان لباس روحانیت باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ظهر امروز در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به جایگاه روحانیت در کشور گفت: روحانیون همواره در معرض دید عموم قرار دارند و باید به همین دلیل مراقب رفتار و اعمال خود باشند.



وی با اشاره به حرمت لباس روحانیت تصریح کرد: حرمت این لباس بسیار زیاد است و از این رو طلابی که ملبس هستند باید شان آن را حفظ کنند.



آیت الله مکارم شیرازی افزود: شان و رفتار مبلغان در تاثیرگذاری تبلغ آن‌ها نقش موثری دارد و باید مبلغان با نهایت دقت به این مسئله توجه داشته باشند.



این مرجع تقلید با اشاره به نوع برخورد طلاب با مردم به ویژه نسل جوان گفت: ‌نوع برخورد طلاب بسیار با اهمیت بوده و باید به گونه‌ای برخورد شود که در نگاه اول مردم از طلبه دور نشوند.



وی افزود:‌ باید برخورد ما صحیح و با گشاده رویی باشد و مسائل اسلامی را به درستی برای جامعه تبیین کنیم.



استاد حوزه علمیه قم به برخی مسائل و تندرویی‌های برخی جوانان با طلاب اشاره کرد و گفت:‌ این امری طبیعی و عادی است و در ابتدا با پیامبر نیز این رفتار را داشتند اما شما باید با رافت و مهربانی برخورد کرده و جوانان را از انحراف نجات دهید.