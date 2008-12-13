یکسال گذشت ، قانون حمل و نقل عمومی مصوب مجلس اجرا نشد

مهندس جعفر تشکری هاشمی در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر ، با تاکید بر اینکه مردم از حاکمیت و نظام خدمت را طلب می کنند، به تشریح مسائل و مشکلات کلان حوزه حمل و نقل و ترافیک پرداخت و اظهارداشت: شاید اصلی ترین دغدغه مردم تهران همین مسئله آمد و شد روزانه باشد که شرایط سختی را برای همه شهروندان به وجود آورده است.

وی با عنوان این مطلب که مشکلات را به خوبی می شناسیم ، تصریح کرد: از دانش آموز گرفته تا نخبگان همه راه حل این مشکلات را می شناسند و به آن اذعان دارند ولی سئوال مهم این است که چرا وقعی به آن نمی گذاریم و چرا رها حل ها را عملی نمی کنیم؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اظهار تاسف از تخصیص نا متوزان اعتبارات دولتی در حوزه حمل و نقل شهرها، ادامه داد: در حالی که شهری مثل تهران شدیدا از فقر سیستم های حمل و نقل عمومی رنج می برد ولی برای شهری که سر و ته آن را می توان در مدت چند دقیقه طی کرد 8 میلیارد تومان برای احداث مونوریل اعتبارات تخصیص می یابد.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه شهروندان تهرانی با اعصاب و روان ناراحت روز خود را شب می کنند، افزود: روزانه 20 میلیون سفر در تهران انجام می شود که یک ساعت از وقت مردم در آغاز سفر (صبح) و یک ساعت در پایان سفر (شب) در ترافیک هدر می رود.

وی تصریح کرد: در واقع باید گفت روزانه 40 میلیون ساعت از وقت شهروندان تهرانی در ترافیک تلف می شود که اگر بخواهیم این موضوع را در ابعاد مختلف بررسی کنیم ، هزینه های زیادی را متوجه ما می سازد.

معاون شهردار تهران به مسائلی همچون هدر رفتن فرصت ها، سوخت، انرژی، تشدید آلودگی و... در بحث پیامدهای ناشی از ترافیک اشاره کرد و افزود: اگر این موضوعات را کنار هم قرار دهیم متوجه خواهیم شد روزانه چه سرمایه ملی هنگفتی از دست می رود. البته در کنار این موضوعات باید به هزینه های درمان بیماریهای ناشی از آلودگی هوا و... نیز اشاره کنیم که منجر به استهلاک سرمایه انسانی می شود.

تشکری هاشمی در پاسخ به سوالی در زمینه چگونگی حمایتهای دولتی از حوزه حمل و نقل عمومی کشور ، گفت: دولت نهم با موضوع تبصره 13 ورود خوبی به مساله حمل و نقل داشت و چون مجموعه دولت قبلا در لایه اجرایی (شهرداری تهران) حضور داشته اند انتظار هم همین بود، اما در طول همین سالها و به رغم این ویژگی تحولی که منجر به جهش در این حوزه شود را شاهد نبوده ایم.

وی ادامه داد: در واقع هنوز شاهد اتفاق مثبتی نبوده ایم که حوزه حمل و نقل عمومی را از حالت سکون به پویایی برساند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به تصویب قانون حمل و نقل عمومی در مجلس اشاره کرد و افزود: این قانون یک سال پیش تصویب شد و قرار بود ظرف مدت 2 ماه آیین نامه اجرایی آن نوشته شود اما پس از یک سال هنوز خبری نیست و این قانون ابلاغ نشده و سرنوشت آن نامعلوم است.

تشکری هاشمی از تصویب اختصاص 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این قانون در سال اول خبر داد و در عین حال تصریح کرد: در حالی که از سال اول اجرای قانون به عنوان قوی ترین سال نام برده می شود، سهم کلانشهر تهران از 4 هزار میلیارد تومان بودجه حمل و نقل درون شهری کشور فقط 280 میلیارد تومان برای توسعه مترو بوده است که با این رقم تنها می توان 5/5 کیلومتر خط مترو احداث کرد.

به گفته تشکری هاشمی ، هزینه احداث هر کیلومتر خط مترو 50 میلیارد تومان است.

معاون شهردار تهران همچنین به عدم تخصیص یارانه بلیت اتوبوسرانی و مترو از سوی دولت نهم اشاره کرد و افزود: این یارانه در سالهای قبل همواره از سوی دولت پرداخت می شد تا بتواند گوشه ای از هزینه های شهرداری را جبران کند اما امروز با گذشت 9 ماه از سال هنوز یک ریال پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: این منصفانه نیست که برای خدمت به مردم مجبور به تحمل تنش و اضطراب شویم و همواره دل نگرانی برای خدمت داشته باشیم.

تشکری هاشمی با عنوان این مطلب که روند معقولانه ای از حمایت های دولتی در حوزه حمل و نقل شهری را نمی بینیم ، اظهارداشت: وقتی سهم همه شهرها از حمل و نقل ریلی دیده شده است نباید بر اثر فشار مسائل سیاسی ، شهروندان تهران دچار مشکل شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: نباید مسائل مردم فدای گرایشهای سیاسی و شخصی شود و مدیریت شهری از این موضوع به شدت تحت فشار است.

وی با درخواست از رسانه ها برای انعکاس مسائل حوزه حمل و نقل شهری ، از نمایندگان مجلس نیز خواست به صورت جدی تر وارد این مباحث شوند.

به گزارش مهر تشکری هاشمی ادامه داد: امروز با توجه به توانمندی مجلس در حوزه قانونگذاری می توانیم از ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم زیرا خلاء در این قسمت نیز وجود دارد.

معاون شهردار تهران از معلق ماندن قانون اخذ جرایم که 7 سال قبل به مجلس شورای اسلامی رفته است ، انتقاد کرد و افزود: امروز شاهد عبور از سه دوره از مجلس هستیم اما هنوز این قانون در مجلس خاک می خورد و این یک ضایعه در حوزه حمل و نقل و ترافیک است.

تشکری هاشمی در پایان به تعامل سازنده و دوسویه مدیریت شهری با سایر نهادها به منظور حل مشکلات حوزه حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد و گفت: انتظار داریم که دولت بیش از پیش به مسائل و مشکلات کلانشهر تهران توجه نشان دهد.