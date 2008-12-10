مدیریت صحیح سیاسی تنشها را در گروه های دانشجویی کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی ظهر امروز در اولین همایش کارکنان مراکز آموزش عالی نیشابور در تالار عطار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور با بیان اینکه بنا نداریم دانشگاه ها را پلیسی اداره کنیم، افزود: باید با مدیریت سیاسی، اختلاط خرده فرهنگ های دانشجویی را هدایت و تعارض و تنش ها را کم کرد.

وی خطاب به کارکنان آموزش عالی اظهار داشت: باید به کرامت انسانی دانشجو احترام گذاشت تا نسل های آینده به احساس هم دیگر احترام گذارند و کرامت انسانی را پاس دارند.

وی افزود: کارکنان دانشگاه ها تا جایی که امکان دارد در ارائه تخفیف یا تقسیط شهریه و حداقل همدلی و هم دردی با دانشجویان اقدام کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: مسکن و اشتغال به عنوان دغدغه جوانان و طرح های مسکن مهر و صندوق مهر امام رضا (ع) به عنوان راهکار در دستور کار دولت قرار دارد.

وی از طرح کارگروه های زودبازده به عنوان حل ریشه ای مشکل اشتغال نام برد و تاکید کرد: در دولت نهم در کشور به ویژه در خراسان رضوی میزان نرخ بیکاری کاهش یافته است.

وی از افزایش تعداد رشته های کلیه مراکز دانشگاهی، اخذ موافقت مجتمع آموزش عالی نیشابور و مجوز رسمی زمین آن، اخذ مجوز پارک علم و فناوری و زمین آن، اخذ موافقت اصولی پژوهشکده فرهنگ و ادب و شکل گیری پنج دنشگاه پیام نور در شهرهای اقماری به عنوان مهم ترین کارنامه مدیریتی خود در بخش آموزش عالی نام برد.