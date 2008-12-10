شناسایی منطقه ای جدید در شکل گیری ستارگان در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر جدید منطقه آشفته ای مربوط به شکل گیری ستارگان دیده می شود که رودخانه هایی از گاز و بادهای خورشیدی در آن به خوبی دیده می شود.

به گفته دانشمندان ناسا در این تصویر جدید نشانه های روشنی از فرسایش ذرات گرد و غبار ستاره ای دیده می شود که نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ستارگان دارند.

دانشمندان با استناد به این تصویر و تصاویر نادر مشابهی که در گذشته به دست آمده است چگونگی شکل گرفتن ستارگان را تشریح می کنند.

به گفته آنها جریانهای گازی پس از قرار گرفتن در شرایط تراکم با ذرات گرد و غبار موجود در بادهای خورشیدی ترکیب شده و هسته اصلی ستارگان غول پیکر را تشکیل می دهند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، منطقه ای که در تصویر جدید به دست آمده از تلسکوپ اسپیتزر به تصویر کشیده شده است M17 یا سحابی "قو" نام دارد. این منطقه در فاصله 6 هزار سال نوری از صورت فلکی قوس قرار دارد.