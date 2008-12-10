اجرای پایلوت ورود دوچرخه به حمل و نقل شهری در منطقه 8

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در مراسم بازدید از 53پروژه عمرانی ، ترافیکی و فرهنگی منطقه 8در سخنانی با اشاره به طرح استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری در دو نوبت در شهر تهران با شکست روبرو شده است اظهارداشت: بیشتر از یکسال روی این طرح و دلایل شکست آن در دوره های پیش و تجربه دنیا در این زمینه مطالعه کرده و با بررسی در مناطق تهران از ابعاد مختلف منطقه 8 به عنوان الگو انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه جنبه تفریحی این مسئله مدنظر است اما جنبه کاربردی آن بسیار مورد توجه قرار دارد افزود: نمی خواهم توضیح دهم که چرا منطقه 8 انتخاب شده است اما انتظار داریم شورایاریها، مدارس و... دست به دست هم داده و این طرح به خوبی اجرا شود.

قالیباف منطقه 8 را منطقه ای موفق در مجموعه رویکردها و پازلهای در نظر گرفته در هر منطقه خواند و به بحث محله محوری و عمیق شدن این طرح در منطقه 8 اشاره کرد و گفت : در سال 87 که سیاستهای بودجه را به مناطق ابلاغ کردیم توجه به اسناد بالادستی مانند طرح جامعه شهر تهران و چشم انداز تهران و همچنین اسناد پایین دستی مانند برنامه ها و طرحهای پیشنهادی شورایاران بر اساس معضلات موجود را مورد توجه قرار دادیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه سند پایین دستی به اندازه سند بالادستی معتبر است اظهارداشت: امکان ندارد در شهرداری تهران بتوانیم نیاز محله ها را بدون کمک شورایاریها تشخیص دهیم.

قالیباف افزود: نگاه سیاسی بر همه شؤونات زندگی ما سایه افکنده و موجب می شود در جا بزنیم که اینها را باید دور کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه مشارکت ما هنوز به مشارکت سیستماتیک و معنی دار تبدیل نشده افزود : امید من به روزی است که چک لیستهای مربوط به پیمانکاران را شورایاریها کنترل کرده و برای ما ارسال کنند تا مطلع شویم آیا این تعداد خدمات در محله انجام شده است یا نه.

قالیباف افزود: این کار ما را وادار می کند پول را درست تر هزینه کرده و پیمانکار نیز دقت بیشتری در کارش به خرج دهد.

شهردار تهران در ادامه اظهارداشت: بسیجی عمل کردن مشخصه هایی چون با اخلاق و تدبیر گام برداشتن و با عشق و ایمان و بصیرت عمل کردن و لحظه ای به فکر خود نبودن دارد اما باید قدرت نه گفتن محکم نیز داشت.



قالیباف افزود: اگر مسئولی گفت بله به عهدش وفا کند و اگربه دلیل رخ دادن اتفاقاتی میسرنشد توضیح بدهد، مردم نیز قانع می شوند.

وی گفت: باید تلاش کنیم رویکرد مسجد محوری و تفکر مسجدی در همه شؤونات کار در سطح شهر مشهود باشد و در کنار کارهای عمرانی به روح و روان مردم نیز توجه کنیم که در قبال آن نیز مسئول هستیم.

قالیباف گفت: مردم در کارها دخیل هستند و تا زمانی که مردم توقعات منطقیشان را بالا نبرند اشل کارشان بالا نمی رود.

در این مراسم مهندس مجتبی یزدانی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه اعتبارات شهرداری منطقه از 5/2 میلیارد تومان در سال 84 به 40 میلیارد تومان در سال 87 رسیده است گفت: توسط معاونتهای شهرداری و قسمتهای مختلف 60 میلیارد تومان اقدامات در این منطقه انجام شده که این 100 میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن رفع معارضان و خرید املاک بوده است.

وی افزود: بیش از 80 درصد این اعتبارات نیز به ناحیه 3 و محلات محروم منطقه مانند مجیدیه و وحیدیه که بیشترین تراکم جمعیت را دارند اختصاص یافته است.

یزدانی گفت: در بحث هدایت و جمع آوری آبهای سطحی در منطقه 8 نیز 23 میلیارد تومان هزینه شده است و در این منطقه با آب گرفتگی مواجه نیستیم و تکمیل ترین کار در این منطقه انجام شده است.

شهردار منطقه 8 با بیان اینکه 84 میدان از 100 میدان این محدوده در این منطقه و در محدوده هفت حوض قرار دارد افزود: فضای سبز، مبلمان، نورپردازی و کفپوش تمامی این میادین کامل شده است.

در این مراسم با حضور شهردار تهران و معاون فنی و عمرانی شهرداری از مهندس رحمتی مدیرعامل شرکت خاکریز آب به دلیل اقدامات انجام شده در مورد هدایت و جمع آوری آبهای سطحی تجلیل شد.