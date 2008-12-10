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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۵

نشریات و تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد یزد تجلیل شدند

یزد - خبرگزاری مهر: در گردهمایی امروز فعالان سیاسی فرهنگی دانشگاههای استان یزد با عنوان "تجلی اخلاص" از نشریات و تشکلهای دانشگاه آزاد یزد تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نشریات فعال تجلیل شده شامل نگاه تازه، وصله، انعکاس و سیگنال است که در سومین جشنواره سراسری نشریات دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار نیز حائز رتبه های برتر در بخشهای مختلف جشنواره شدند.

از دیگر نشریات و تشکلهای دانشجویی که به طور فعال و مستمر در سطح دانشگاه ظاهر شده اند می توان به حرف تازه ، نشریه افق و هیئت الزهرا، کانون هلال احمر و بسیج اشاره کرد.

بیش از 10 نشریه مستقل دانشجویی از اسفند ماه 1380 تاکنون در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و طنز در دانشگاه آزاد یزد مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 798400

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