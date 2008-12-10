به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ساختمان جدید مرکز رشد که به عنوان ساختمان مرکزی پارک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، با زیربنای چهار هزار متر مربع در چهار طبقه و با تلفیقی از معماری ایرانی و معماری مدرن در منتهای جنوب غربی پردیس دانشگاه علوم پایه با پیشرفت بیش از 80 درصد در حال احداث است.

پیشاپیش تفاهم‌نامه تاسیس پارک علم و فناوری بین دانشگاه علوم پایه و استانداری زنجان و همچنین توافق‌نامه‌ی احداث پارک بین وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و استانداری زنجان برای ساخت پارک در 30 هکتار از اراضی غرب دانشگاه منعقد شده و عملیات اجرایی آن به طور جدی از سال گذشته آغاز شده است.

در پارک علم و فنآوری تمامی موسسات اعم از شرکت‌های نوبنیان و رشدیافته، مراکز تحقیق و توسعه و شرکت‌های بین المللی مستقر خواهند شد.

بنا به گفته دکتر خاوندکار رﺌیس مرکز رشد فن‌آوری اطلاعات زنجان افتتاح پارک با هماهنگی قبلی وزارت علوم و استانداری زنجان تا پایان امسال برنامه‌ریزی شده است.