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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

فعالیتهای زیربنایی پارک علم و فناوری زنجان در حال پی‌گیری است

زنجان - خبرگزاری مهر: در پی تصویب ایجاد پارک علم و فنآوری زنجان توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان زنجان، فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی پارک علم و فناوری با سرعت بیشتری در حال پی‌گیری است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ساختمان جدید مرکز رشد که به عنوان ساختمان مرکزی پارک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، با زیربنای چهار هزار متر مربع در چهار طبقه و با تلفیقی از معماری ایرانی و معماری مدرن در منتهای جنوب غربی پردیس دانشگاه علوم پایه با پیشرفت بیش از 80 درصد در حال احداث است.

پیشاپیش تفاهم‌نامه تاسیس پارک علم و فناوری بین دانشگاه علوم پایه و استانداری زنجان و همچنین توافق‌نامه‌ی احداث پارک بین وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و استانداری زنجان برای ساخت پارک در 30 هکتار از اراضی غرب دانشگاه منعقد شده و عملیات اجرایی آن به طور جدی از سال گذشته آغاز شده است.

در پارک علم و فنآوری تمامی موسسات اعم از شرکت‌های نوبنیان و رشدیافته، مراکز تحقیق و توسعه و شرکت‌های بین المللی مستقر خواهند شد.

بنا به گفته دکتر خاوندکار رﺌیس مرکز رشد فن‌آوری اطلاعات زنجان افتتاح پارک با هماهنگی قبلی وزارت علوم و استانداری زنجان تا پایان امسال برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 798408

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