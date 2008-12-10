نام اینتل در میان برترین نوآوریهای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اینتل با ارائه پردازشگرهای دو هسته ای کوچک و باریک خود در لیست 100 نوآوری برتر جهان قرار گرفت.

این پردازشگر با داشتن سطحی برابر 0.76 اینچ مربع نسبت به ابعاد نمونه های مشابه خود 60 درصد کوچکتر تولید شده است تا بتوان از آن در انواع لپ تاپهای فوق باریک به راحتی استفاده کرد.

اینتل با مرتب کردن ساختار این پردازشگر و نزدیک هم آوردن کابلهای انرژی در آن موفق به تولید این پردازشگر کوچک و در عین حال پرسرعت شده است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، از محصولاتی که به تازگی به لطف این پردازشگرها در ابعادی بسیار باریک نسبت به لپ تاپ های موجود تولید شده اند، می توان به لپ تاپهای مک بوک، لنوو و وودوو اشاره کرد که دارای ضخامتی برابر سه چهارم اینچ هستند.