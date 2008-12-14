به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه به خصوص درحوزه مربیگری لازمه پیشرفت درامر ورزش است. به عبارتی توسعه ورزش، ایجاد محیط سالم، تربیت نیروی بانشاط و تندرست، جز با تلاش و زحمات ورزشکاران با تجربه و پیشکسوت به دست نمی آید. اما از آنجا که بسیاری از این نیروها از کارمندان بازنشسته هستند و در حال حاضر به کارگیری آنها حتی به صورت پاره وقت منوط به اخذ مجوز از هیئت دولت است، مجموعه ورزش از خدمات و همکاری با بسیاری از مربیان بازنشسته بی بهره مانده و این به نوبه خود آسیب هایی را متوجه ورزش کشور کرده است.

"هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیئت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند.) کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملفی الاثر است."

این ماده 41 قانون است که 10 مهرماه سال 84 به تصویب رسید تا تمام ارگان‌ها و نهادهای ورزشی ملزم به تبعیت از آن شوند. آنچه مسلم است اینکه کاهش نرخ بیکاری و استفاده از نیروهای جوان درامور اجرایی و اداری نتیجه مسلم و هدفمند این قانون است که در نگاه اول متوجه آن می شویم. حال آنکه اجرای این قانون درکنار محسنات غیرقابل انکارش اشکالاتی را در ورزش ایجاد کرده است. به گونه ای که نهادها و دستگاه‌های وابسته به دولت نمی توانند از مربیان باتجربه داخلی که دوران بازنشستگی را سپری می کنند، برای آمادگی تیم‌های ورزشی خود استفاده کنند.

در هر حال نتیجه حاصل از آسیب های اجرای این قانون قابل تامل و نیازمند بررسی است. به همین دلیل است که قرار شده طی هفته جاری نشست ویژه ای با حضور اعضای فراکسیون ورزش در مجلس برگزار شده تا برای رفع مشکل مربیان و مدیران ورزشی دراین زمینه چاره ای اندیشی شود.

ناصر فریاد شیران که به دلیل اجرای ماده 41 قانون اساسی از سرمربیگیری تیم فوتبال نفت برکنار شد، از سه سال پیش تاکنون به عنوان نماینده مربیان بازنشسته ورزشی پیگیر مشکلات ایجاد شده در این زمینه است.

علی لاریجانی (رئیس مجلس)، امیدوار رضایی (رئیس فراکسیون ورزش مجلس)، علیرضا دهقان (مخبر فراکسیون ورزش) و کاتوزیان (رئیس فراکسیون انرژی) افرادی هستند که ناصرفریادشیران نامه نگاری‌های زیادی را با آنها داشته تا شاید نتیجه آن بازنگری و اصلاح مصوبه سه سال پیش دولت در جهت به کارگیری مربیان بازنشسته ورزشی باشد. حتی در این زمینه از وی دعوت شده تا در جلسه هفته آینده مجلس شرکت داشته باشد.

فریادشیران درگفتگو با خبرنگار مهر می گوید: "مربیگری یک حرفه تخصصی است که به راحتی قابل دسترسی نیست. هرچه سن مربی بالاتر رود به همان میزان کارایی و تجربه او هم افزایش می یابد. در حالی که تصویب چنین قانونی در واقع مانع از دست یابی تیم‌های ورزشی و بازیکنانشان به تجربه مربیان می شود."

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه نفت تهران و رئیس امور ورزش شرکت نفت و یحیی زاده، نماینده میبد درمجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ورزش نیز از مخالفان جدی اجرای قانون مورد نظر در مورد مربیان ورزشی هستند.

قنبرزاده با بیان اینکه نهادها و دستگاه‌های دولتی برای پرورش مربیان خود سرمایه گذاری کرده اند اجرای این قانون را در مورد آنها ظالمانه توصیف کرده است. همچنین یحیی زاده معتقد است درمصوبات سال‌های گذشته مجلس خلاهای قانونی زیادی وجود دارد. به همین منظور بسیاری از قانون های تصویب شده در سال‌های پیش و از جمله قانون ماده 41 نیازمند بازنگری و ایجاد تغییرات لازم است.

فریادشیران ضمن اشاره به این مطلب تصریح کرد: قنبرزاده و یحیی زاده درجریان یک برنامه رادیویی که هفته پیش اجرا شد و من هم در آن حضور داشتم مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند. درهمان برنامه یحیی زاده قول داد تا طی هفته جاری اعضای فراکسیون ورزش نشست ویژه ای در این زمینه تشکیل داده و موضوع را به طور جدی بررسی کنند و در تغییرات اصلاحی لازم را در آن ایجاد کنند. حتی از من هم دعوت شد تا دراین جلسه حضور داشته باشم.

وی درادامه با بیان اینکه ماده 41 قانون در بسیاری از نهادهای دولتی نادیده گرفته می شود، خاطرنشان کرد: اگر قراراست این قانون برای همه به طوریکسان به اجرا درآید، سازمان تربیت بدنی به عنوان یک نهاد کاملا دولتی و متولی ورزش در کشور نباید از آن تخلف کند. در حالیکه این سازمان نیروهای بازنشسته را استخدام کرده، قرارداده بسته و به آنها حقوق می دهد.

فریاد شیران همچنین گفت : باشگاه پرسپولیس هم یک باشگاه دولتی است که مانند استقلال بودجه خود را از طریق سازمان تربیت بدنی تامین می کند. درحالیکه افرادی دراین باشگاه مسئولیت گرفته اند که دوران بازنشستگی خود را طی می کنند. داریوش مصطفوی بازنشسته گمرک است. محمود خوردبین هم جزو افراد بازنشسته است. علی کفاشیان هم به عنوان بازنشسته بانک مرکزی وارد ورزش شد و الان ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: ورزش کشور ما نیازمند بهره گیری از تجربه چنین افرادیست که سال ها در میادین مختلف اجرایی حضور داشته اند و تحت عناوین مختلفی تجربه اندونزی کرده اند. اما منصفانه نیست که آنها بدون دغدغه و مشکل تراشی به فعالیت خود ادامه دهند اما من و امثال من به خاطر وجود چنین قانونی محروم از ادامه کار شویم. امیدوارم جلسه مورد نظر اعضای فراکسیون ورزش مجلس نتیجه خوب و معقولی برای بازنشستگان داشته باشد. به خصوص اینکه من به عنوان نماینده تمام مربیان بازنشسته پیگیر مشکلات ایجاد شده هستم.