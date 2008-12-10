هیئت رئیسه مجلس طرح استیضاح لنکرانی را دریافت نکرده است

شاهرخ رامین در ارتباط با خبر تقدیم طرح استیضاح وزیر بهداشت به هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار مهر گفت: تا آخر وقت اداری روز دوشنبه گذشته چنین اتفاقی نیفتاده بود که با توجه به تعطیلی روز گذشته (عید قربان) و امروز مجلس، بعید است این طرح تقدیم هئیت رئیسه شده باشد.

پیش از این سید عماد حسینی ، نماینده مردم قروه در مجلس و یکی از موافقان طرح استیضاح وزیر بهداشت، گفته بود که این طرح روز یکشنبه با حدود 50 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و هفته آینده برای اعلام وصول آن تلاش خواهیم کرد.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تعداد امضاهای جمع آوری شده برای طرح استیضاح وزیر بهداشت اشاره کرد و افزود: چون تعداد امضاها به حد نصاب رسیده است ، طرح استیضاح وارد روال قانونی کار شده است.