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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۸

مخبر کمیسیون بهداشت مجلس:

هیئت رئیسه مجلس طرح استیضاح لنکرانی را دریافت نکرده است

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خبر تقدیم طرح استیضاح وزیر بهداشت به هیئت رئیسه مجلس را نادرست دانست.

شاهرخ رامین در ارتباط با خبر تقدیم طرح استیضاح وزیر بهداشت به هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار مهر گفت: تا آخر وقت اداری روز دوشنبه گذشته چنین اتفاقی نیفتاده بود که با توجه به تعطیلی روز گذشته (عید قربان) و امروز مجلس، بعید است این طرح تقدیم هئیت رئیسه شده باشد.

پیش از این سید عماد حسینی ، نماینده مردم قروه در مجلس و یکی از موافقان طرح استیضاح وزیر بهداشت، گفته بود که این طرح روز یکشنبه با حدود 50 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده و هفته آینده برای اعلام وصول آن تلاش خواهیم کرد.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تعداد امضاهای جمع آوری شده برای طرح استیضاح وزیر بهداشت اشاره کرد و افزود: چون تعداد امضاها به حد نصاب رسیده است ، طرح استیضاح وارد روال قانونی کار شده است.

 

کد مطلب 798426

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