امیر ابوچا به تیم فوتبال راه آهن شهرری پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر آپوچا که به دلیل توافق نیافتن با باشگاه پاس همدان در ابتدای فصل جاری از این تیم جدا شد و به تیم سارایوو بوسنی پیوست، ظهر امروز پس از نشست با مدیر عامل و سرمربی تیم فوتبال راه آهن، به توافق نهایی رسید.

این بازیکن پس از عقد قرارداد داخلی، قرار است ساعت 18 امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران، قرارداد رسمی خود را تا پایان فصل جاری با تیم راه آهن شهرری ثبت کند.

وی که فصل گذشته با پیراهن تیم فوتبال پاس همدان 8 گل در رقابت های لیگ برتر و یک گل در جام حذفی برای راه آهن به ثمر رسانده بود، همچنین 4 پاس گل داده بود، شماره 18 تیم فوتبال راه آهن را برتن خواهد کرد.

آپوچای بوسنیایی پس از عقد قرارداد رسمی با این باشگاه، امشب راهی کشورش می شود و در اردوی آماده سازی نیم فصل تیم فوتبال راه آهن شهرری در دبی، به این تیم ملحق خواهد شد.

تیم فوتبال راه آهن شهرری روز 26 آذرماه و برای برگزاری اردوی آماده سازی یک هفته ای به دبی سفر می کند و روز سوم دیماه به تهران باز می گردد.