صابر میرقربانی در تمرین استقلال حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن که در فصل جاری کمتر فرصت همراهی تیم سایپا را پیدا کرده است، باشگاه استقلال را خواهان خود می بیند.

میرقربانی که پیش از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر با باشگاه استقلال مذاکره کرده و حتی تا پای عقد قرارداد با این باشگاه نیز پیش رفته بود بصورت غیر علنی با مسئولان استقلال مذاکره کرده و حضورش در تمرین امروز آبی پوشان بی ارتباط با این موضوع نیست.

علی امیری، معاون باشگاه استقلال که میرقربانی را در تمرین امروز آبی پوشان همراهی می کرد، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: صابر به خاطر دوستی با من به تمرین آمده است. او بازیکن خوبی است اما هنوز با این بازیکن وارد مذاکره نشده ایم.