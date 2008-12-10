سرانه مصرف ماهی در علی آباد کتول از میانگین استانی کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینعلی رستمی عصر چهارشنبه در افتتاح دفتر نمایندگی شیلات در علی آباد کتول افزود: سالانه 212 تن ماهی گرمابی در مزارع و آب بندانها و مخازن پشت سد و 156 تن ماهی سردابی در این شهرستان تولید می شود که این امر نشان از ظرفیتهای بالای آبزی پروری آن دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره های آبزیان و برگزاری کلاسهای طبخ برای بانوان شهرستان و دانش آموزان دختر در افزایش میزان سرانه مصرف ماهی در استان و منطقه موثر است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط مستمر پرورش دهندگان و تولید کنندگان آبزیان رفع مشکلات و موانع موجود در امر تولید، ارئه راهکارهای کارشناسی در جهت افزایش تولید درواحد سطح و استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود از جمله اهداف گشایش دفتر نمایندگی شیلات در علی آباد کتول است.

به گفته رستمی، با توجه به شرایط مساعد آبزی پروری و پتانسیل های فراوان علی آباد کتول در بخش آبزی پروری دفتر نمایندگی در شهرستان افتتاح شد.

همچنین در این جلسه و در حکمی زینب صادقی به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی شیلات علی آبا کتول معرفی شد.

شهرستان علی آباد کتول بیش از 125 هزار نفر جمعیت دارد.