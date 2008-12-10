  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۵۸

سرانه مصرف ماهی در علی آباد کتول از میانگین استانی کمتر است

سرانه مصرف ماهی در علی آباد کتول از میانگین استانی کمتر است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: سرانه مصرف ماهی در شهرستان علی آباد کتول دو تا سه کیلوگرم و پائین تر از میانگین استانی است، این درحالی است که 60 درصد ماهیان سرآبی استان در این شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینعلی رستمی عصر چهارشنبه در افتتاح دفتر نمایندگی شیلات در علی آباد کتول افزود: سالانه 212 تن ماهی گرمابی در مزارع و آب بندانها و مخازن پشت سد و 156 تن ماهی سردابی در این شهرستان تولید می شود که این امر نشان از ظرفیتهای بالای آبزی پروری آن دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره های آبزیان و برگزاری کلاسهای طبخ  برای بانوان شهرستان و دانش آموزان دختر در افزایش میزان سرانه مصرف ماهی در استان و منطقه موثر است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط مستمر پرورش دهندگان و تولید کنندگان آبزیان رفع مشکلات و موانع موجود در امر تولید، ارئه راهکارهای کارشناسی در جهت افزایش تولید درواحد سطح و استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود از جمله اهداف گشایش دفتر نمایندگی شیلات در علی آباد کتول است.

به گفته رستمی، با توجه به شرایط مساعد آبزی پروری  و پتانسیل های فراوان علی آباد کتول در بخش آبزی پروری دفتر نمایندگی در شهرستان افتتاح شد.

همچنین در این جلسه و در حکمی زینب صادقی به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی شیلات علی آبا کتول معرفی شد.

شهرستان علی آباد کتول بیش از 125 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 798435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها