خدمات 30 ساله نظام باید به طور هنرمندانه به مردم معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد کمیته های گرامیداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب استان گیلان در رشت اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات گسترده در تمامی بخشها به ویژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی دراین استان انجام داده است.

وی عنوان کرد: در گیلان کارهای مهمی در زمینه راه سازی، گاز رسانی، اجرایی طرحهای فاضلاب، طرحهای عمرانی و کشاورزی انجام شده است که نیاز است این کارهای به مردم معرفی شود.

قهرمانی همچنین با بیان اینکه جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی باید به شکل مردمی و گسترده انجام شود، افزود: این انقلاب توسط مردم به پیروزی رسیده و خود مردم این جشن را به شکل شایسته برگزار می کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت حجم کارهای انجام شده را باید به اطلاع مرم برساند خاطرنشان کرد: دولت بخاطراینکه مشغول خدمات رسانی به مردم است دراین زمینه زیاد اطلاع رسانی نکرده ومظلوم واقع شده است.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی گیلان نیز دراین نشست گفت: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در16 شهرستان و 40 بخش گیلان در حال فعالیت است .

حجت الاسلام مجتبی اشجری ادامه داد: برای هرچه بهتر برگزاری جشنهای انقلاب در استان گیلان 30 کمیته تشکیل شده است.