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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۴۵

رئیس دانشگاه شیراز:

فعالیتهای نظارتی در کشور باید تقویت شود

فعالیتهای نظارتی در کشور باید تقویت شود

شیراز - خبرگزاری مهر: محمد هادی صادقی از نبود فعالیتهای نظارتی مناسب در کشور به عنوان یکی از مشکلات یاد کرد و افزود: این امر باید با جدیت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه شیراز بعد از ظهر امروز در جریان دیدار حجت الاسلام پورمحمدی با دانشجویان دانشگاه شیراز افزود: عدم اجرای دقیق و کامل نظارت در سطح کشور موجب می شود که زمینه انحراف در جامعه بیشتر فراهم شود و مشکلاتی را متوجه حرکتهای بالنده نظام کند.

وی تصریح کرد: همچنین عدم اعمال این نظارتها باعث می شود که برخی از نیروهای خدوم و خوب نیز به صورت غیر عمد جهت گیریهای انحرافی پیدا کنند که در این خصوص باید نظارتها را توسعه دهیم.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: در آموزه های دینی ما اگرچه توصیه شده که برخی کوتاهی ها و سستیهای مردم نادیده گرفته شود اما نسبت به عاملان اجرای سیاست ها بر سخت گیری تاکید شده است.

صادقی تاکید کرد: با این تفاسیر باید دستگاه های نظارتی برای توسعه هرچه بیشتر کشور و طی مسیرهای بالندگی مواظبت و نظارتهای جدی تری داشته باشند تا همچنان سیر توسعه کشور طی شود.

کد مطلب 798455

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