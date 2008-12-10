دیدار ژنرال رابیه با رئیس بعبدا / رایزنی درباره نتایج سفر به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار،"میشل عون" روز سه شنبه با حضور در کاخ بعبدا، با "میشل سلیمان" دیدار کرد و نتایج سفر تاریخی اخیرش به سوریه را به اطلاع سلیمان رساند.



در این دیدار طرفین درباره آخرین تحولات سیاسی و اوضاع داخلی لبنان به ویژه روند آشتی ملی بحث و تبادل نظر و بر ضرورت آرامش در ادبیات سیاسی تاکید کردند.



عون پس از این دیدار گفت : رئیس جمهوری را در جریان فضاهای سفر اخیر به سوریه و نتایج آن قرار دادم.



رئیس جریان مسیحی آزاد لبنان در واکنش به انتقاد برخی شخصیتها از سفر وی به سوریه اظهار داشت : من آنچه را که بخواهم انجام می دهم و آنها هم چیزی را که دوست داشته باشند، انجام می دهند؛ هر یک از ما تاریخی دارد و قطعا مردم به تاریخ من و تاریخ منتقدانم رجوع خواهند کرد؛ درنتیجه همه ما در برابر افکارعمومی لبنان مسئول هستیم.

ژنرال رابیه (منطقه ای در بیروت که محل اقامت میشل عون است) در پاسخ به منتقدانی که این سفر را دارای تاثیر منفی بر آینده سیاسی وی در لبنان دانسته اند، گفت : اگر فکر می کنند این سفر، محبوبیتم را کاهش خواهد داد؛ این کاهش محبوبیت را به آنها هدیه می کنم.



رئیس جریان ملی آزاد لبنان درباره منتقدانش اظهار داشت : آنها هیچ چیز مثبتی که به ملت لبنان ارائه کنند، در اختیار ندارند، آنها هیچ کاری جز ترساندن لبنانی ها از یکدیگر یا از همسایگانشان ندارند و هیچ اقدام مثبتی در زمینه اقتصادی یا سیاسی انجام نداده اند.



میشل عون" رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح روز چهارشنبه 13 آذر برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دیگر مقامهای این کشور با یک فروند هواپیمای سوری که اسد برایش فرستاده بود وارد دمشق شد.

میشل عون در این سفر با استقبال گرم بشار اسد روبرو شد و طرفین مذاکرات سازنده ای با یکدیگر انجام دادند.

عون همچنین با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و نیز با شماری از شخصیتهای مسیحی این کشور دیدار کرد؛عون یکشنبه 17 آذر به سفر پنج روزه خود به سوریه پایان داد.