سهم اعتباری بانکهای استان بوشهر پایین است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر غلامعلی میگلی نژاد عصر امروز در مراسم افتتاح ساختمان جدید بانک توسعه صادارات ایران افزود: بانک های کشور با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک استان بوشهر و نفش بسزای آن در توسعه تجارت و بازرگانی سعی به افزایش تسهیلات و اعتبارات بانک های این استان داشته باشند.

وی اظهار داشت: از طریق افزایش اعتبارات بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندکان خواهد بود که این امر توسعه صادارت و رونق منطقه را در پی خواهد داشت.

نماینده مردم بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس خاطر نشان کرد: بهره مندی از 625 کیلومتر مرز آبی، همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس و برخورداری از پیشینه درخشان در بخش بازرگانی، زمینه مناسبی را برای ترقی استان بوشهر در این بخش فراهم کرده است.

وی بانکها را قلب اقتصاد کشور دانست و گفت: بانک توسعه صادرات به دلیل سنخیت بیشتر می تواند پیشتاز و بیشترین نقش را در توسعه صادرات استان ایفا کند .

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران نیز گفت: بانک توسعه صادارت ایران به عنوان جوان ترین و متخصص ترین بانک دولتی کشور همواره سعی در پرداخت تسهیلات و کمک به صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

بهزاد لاریجانی افزود: اولویت اصلی فعالیت های این بانک، توسعه صادارات غیرنفتی و کمک به فعالین صادرات کشور می باشد و سودآوری در اولویت های بعدی یانک قرار دارد.

وی اظهار داشت: روان سازی خدمات مناسب به تولید و صادرکنندگان، ارائه ابزار و خدمات نوین و سازگار به مشتریان و ارائه خدمات به پروژه های سرمایه گذاری در خارج از کشور از اولویت های دیگر بانک توسعه صادارات ایران بشمار می رود.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، تلاش در راستای متبلور کردن مزیتهای استانها به منظور رونق بخش اقتصاد، را منطق اساسی این بانک در کشور عنوان کرد و گفت: دلیل اهمیت صادرات و واردات تلاش شده است از نیروهای انسانی با مهارتهای فنی و تخصصی بالا بهره گرفته شود و بر همین اساس این بانک تخصصی ترین بانک کشور به شمار می رود.

وی تاکید کرد: بانک توسعه اقتصاد ایران از بابت پرداخت و اعطای تسهیلات به بانک های هیچ کمبودی ندارد و اعطای سهم اعتباری به شعبات خود بر اساس عملکرد، گنجایش و ظرفیت آنان خواهد بود.

سرپرست بانک توسعه صادرات ایران شعبه استان بوشهر صادرکنندگان را ولی نعمتان این بانک عنوان کرد و گفت: امیدواریم با رهنمودهای هیئت مرکزی بانک و مسئولین استانی بتوانیم گام های موثری در جهت صادارات تولیدات استان برداریم.

نجدی اظهار داشت: با توجه به گسترش فعالیت ها و کوچک بودن شعبه قبلی، اقدام به ایجاد ساختمان در شان بانک و صادرکنندگان استانی کردیم.