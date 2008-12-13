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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

ارسال دو هزار اثر هنری طلاب به جشنواره هنر آسمانی

ارسال دو هزار اثر هنری طلاب به جشنواره هنر آسمانی

دو هزار اثر هنری طلاب در موضوعات ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و بخش هنری به جشنواره هنری طلاب ارسال شده است.

مدیر اجرایی جشنواره هنری طلاب (هنر آسمانی) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با اتمام مهلت ارسال آثار به این جشنواره نزدیک به دو هزار اثراز طلاب سراسر کشور در موضوعات شعر، داستان، نثر ادبی و طنز، طراحی، نقاشی و نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، تصویرسازی و کاریکاتور، فیلم، فیلم ‌نامه و نمایشنامه و  هنر و دین، رسانه و دین و مباحث نظری نقد هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وحید فرجی افزود: داوری آثار نیز آغاز شده است و براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا 5 دی ماه  نتایج نهایی داوری تعیین خواهد شد. این آثار در زمان مناسب با برگزاری جشنواره معرفی خواهند شد.

کد مطلب 798467

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