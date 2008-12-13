ارسال دو هزار اثر هنری طلاب به جشنواره هنر آسمانی

مدیر اجرایی جشنواره هنری طلاب (هنر آسمانی) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با اتمام مهلت ارسال آثار به این جشنواره نزدیک به دو هزار اثراز طلاب سراسر کشور در موضوعات شعر، داستان، نثر ادبی و طنز، طراحی، نقاشی و نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، تصویرسازی و کاریکاتور، فیلم، فیلم ‌نامه و نمایشنامه و هنر و دین، رسانه و دین و مباحث نظری نقد هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وحید فرجی افزود: داوری آثار نیز آغاز شده است و براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا 5 دی ماه نتایج نهایی داوری تعیین خواهد شد. این آثار در زمان مناسب با برگزاری جشنواره معرفی خواهند شد.