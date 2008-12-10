بارش شدید باران و برف در استانهای شمالی کشور در پایان هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: به سبب پیش بینی بارش شدید باران و برف در روزهای پنجشنبه و جمعه در استانهای اردبیل، گیلان و مازندران آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده های منتهی به این استانها پیش بینی می شود.

همچنین دمای هوا در شهرهای شمالی آذربایجان غربی و شرقی و استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و سپس گلستان و خراسان شمالی بین 6 تا 12 درجه سلسیوس کاهش می یابد و در این مدن نیز به سبب وزش باد شدید دریای خزر نیز مواج خواهد بود.

آسمان استان تهران نیز طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری در شهرهای شمالی بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی شده است.

کمینه و بیشینه دمای هوا نیز فردا در پایتخت کشورمان به ترتیب 2 و11 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

چهارمحال و بختیاری نیز با 10 درجه زیر صفر و بوشهر با 13 درجه بالای صفر سردترین و گرمترین هوا را طی 24 ساعت آینده خواهند داشت.