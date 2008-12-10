اجرای خط لوله صلح ازسال 2009 و اتمام آن تا 2012/ وجود موانع امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آمیتووا سنگوپتا" یک مقام اجرایی شرکت واردات گاز هند در نشستی در بارسلونا گفت: با وجود کاهش تقاضا برای انرژی در این کشور و افزایش منابع داخلی در دوسال آینده، دهلی به ایجاد خط لوله صلح برای تامین انرژی خود در درازمدت نیاز دارد.

وی در ادامه ابراز داشت: آنچه اجرایی شدن طرح لوله صلح را با مشکل مواجه کرده است بیشتر مسائل امنیتی است تا مسائل مالی.

این مقام هندی از شروع پروژه خط لوله صلح در سال آینده و اتمام آن در سال 2012 در صورت حل مشکلات امنیتی خبر داد.

خط لوله صلح با طول 2700 کیلومتر در عمق 1تا 5/1متری سطح زمین می تواند روزانه بیش از یک صد میلیون متر مکعب گاز را از ایران به این دو کشور منتقل نماید و بنادر عسلویه ایران در خلیج فارس و گوادرو پاکستان را به هم متصل کرده و با امتداد مستقیم به یکی از نقاط مرزی هند خواهد رسید. مدت پیشنهادی برای امضای قرارداد این پروژه 25 سال است که تا پنج سال دیگر نیز قابل تمدید است.