معرفی نسل فوق مدرن اتوبوسهای شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوبوسهایی که برای آینده ای نه چندان دور طراحی شده اند عمدتا با هدف کاهش ترافیکهای سنگین شهری ساخته خواهند شد.

این اتوبوسها عمدتا برای جابجایی مسافران و حمل بار طراحی می شوند و از حیث ساختار ظاهری نیز تفاوتهای قابل توجهی با اتوبوسهای فعلی خواهند داشت.

یکی از این طرحهای جدید از سوی هاگ فراست، طراح برجسته ای ارائه شده است که مفهومی کاملا نوین برای سیستم حمل و نقل شهری تعریف کرده است.

برخلاف مدلهای قدیمی، این اتوبوس می تواند در کنار مسافران بار نیز حمل کند و بدین ترتیب نیاز به کامیونها برای حمل و نقل درونی شهری کاهش قابل توجهی پیدا می کند.

از آن گذشته موتور این اتوبوس نیز یا برقی و یا هیدروژنی خواهد بود و از این رو هیچ خطر زیست محیطی نیز به دنبال نخواهد داشت.

این اتوبوس قابلیت حمل تا 150 مسافر را داشته و این درحالی است که 52 نفر از آنها در طبقه دوم حضور خواهند داشت.