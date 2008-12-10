شریفی برای اعلام رای تحت فشار بود / باید مادام العمر محروم می شدم

خداداد عزیزی که به اتهام ضرب و شتم خبرنگار شیرازی از سوی کمیته انضباطی به یک سال محرومیت از فعالیت فوتبال و پرداخت 10 میلیون تومان محکوم شد، در این باره به خبرنگار مهر گفت: به نظرمن این رای کاملا عادلانه بود و هیچگونه شکایتی نسبت به آن ندارم چرا که به آقای شریفی (رئیس کمیته انضباطی) اعتماد دارم واعتقاد دارم ایشان در صدور این رای رعایت بی طرفی و انصاف را داشتند.

خداداد اضافه کرد: البته به واسطه جوی که طی دو هفته اخیر در رسانه ها علیه من بوجود آمد اعتقاد دارم ایشان برای صدور این رای تحت فشار بودند و ناخودآگاه تحت تاثیر جو منفی که علیه من بوجود آمد قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: همین اندازه که با توجه به مستندات پرونده مشخص نشد که بنده خبرنگار مصدوم را مورد ضرب و شتم قرار ندادم برایم کافی است هرچند هنوز هم اعتراف می کنم که در آن درگیری شرکت داشتم ولی من عامل درگیری نبودم.

قائم مقام باشگاه پیام خراسان درباره محرومیت یکساله خود از فعالیت در فوتبال اظهار داشت : من انتظار داشتم کمیته انضباطی من را برای همیشه از فوتبال محروم کند تا دیگر به فوتبال برنگردم. هر چند با این رای نیز من دیگر به صحنه فوتبال و ورزش بازنخواهم گشت و امیدوارم این بار با محو شدن و نبودنم بتوانم به فوتبال خدمت کنم.

خداداد عزیزی درباره احتمال اعتراض به رای کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: هیچگونه شکایتی نسبت به این رای ندارم و به همین خاطر قصد اعتراض هم ندارم چرا که این ماجرا اساسا برایم اهمیتی ندارد.

وی در خصوص شکایت خود از خبرنگار شیرازی تصریح کرد : بنده همواره برای جامعه خبرنگاران ارزش و جایگاه ویژه ای قائل بودم و همواره ارتباط خوبی با آنها داشتم ولی در خصوص پرونده این خبرنگارشیرازی باید بگویم شکایتی از او ندارم چون پرونده این خبرنگار پیش از اینها برایم بسته شده است.