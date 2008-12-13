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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

ساخت یخچالی که تنها در مجاورت حرارت کار می کند!

ساخت یخچالی که تنها در مجاورت حرارت کار می کند!

محققان یخچال جدیدی ساخته اند که با قرار گرفتن در مجاورت حرارت کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یخچال در ابعاد یک فلاکس معمولی بوده و تنها در صورتی که حرارت ببیند عمل سرمایش و خنک سازی مواد موجود در درون خود را انجام می دهد.

محققان همواره بر این نکته تأکید دارند که بیش از یک ششم مردم جهان به برق دسترسی ندارند و از این رو همین تعداد قابل توجه نیز از فناوری "یخچال" بی بهره اند.

به گفته آنها این شمار قابل توجه در آلوده ترین نقاط جهان زندگی کرده و از این رو مستعد ابتلا به خطرناکترین بیماریها نیز هستند. در این میان نگهداری از واکسنهای حیاتی برای نجات آنها به سیستمهایی همچون یخچال نیاز دارند.

اکنون تیمی از محققان دانشگاه استنفورد یخچالی را ساخته اند که برای خنک سازی به برق نیاز ندارد.

این یخچال بر اساس اصول ترمودینامیک عمل کرده و ماده سرد کننده ای را در خود دارد که در صورت قرار گرفتن در مجاورت حرارت عمل می کند.

این یخچال جدید 50 دلار قیمت داشته و کاربردهای جالب توجهی درکشورهای توسعه نیافته جهان خواهد داشت.

کد مطلب 798493

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