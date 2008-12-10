معتادان 21 درصد زندانیان مازندران را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلی عصر امروز در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در استانداری افزود: در این مدت هر روز 26 پرونده قضائی در خصوص جرائم مواد مخدر تشکیل که منجر به دستگیری 36 و زندانی شدن 11 نفر از معتادان شده است.

وی خاطر نشان کرد: 71 درصد پرونده های محاکم قضائی استان در شش ماهه گذشته مربوط به مواد مخدر بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به اینکه امسال دویست میلیون تومان برای امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان به ستاد اختصاص یافته است تصریح کرد: 25 درصد اعتبارات در بخش پیشگیری و مابقی مربوط به درمان بوده است.

توکلی با بیان اینکه میزان کشفیات مازندران در این مدت از هزار و صد کیلوگرم سال گذشته به هزار و 628 کیلوگرم در مدت مشابه امسال رسیده است یادآور شد: نسبت ورودی های زندان در جرائم مواد مخدر به دستگیری ها در استان حدود 32 درصد است.

به گفته وی، این بدین معنی است که 31 درصد افراد دستگیر شده در مورد مواد مخدر روانه زندان می شوند.

وی با اشاره به اینکه مجوز برگزاری دوره آموزشی برای پزشکان متقاضی ورود به چرخه درمان به روش ام ام تی به صورت منطقه ای صادر شده است اظهار داشت: این امر گام مهمی در جهت سرعت بخشیدن به چرخه ورود پزشکان به درمان اعتیاد است که با این اقدان شاهد گسترش مراکز خصوصی درمان در استان هستیم.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال هفت هزار و 816 نفر در مراکز درمانی ترک اعتیاد استان پذیرش و تحت درمان قرار گرفتند افزود: پراکندکی مراکز درمانی در استان از توازن منطقی برخوردار نیست.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که 23 درصد از مراکز درمانی استان در شهر ساری مستقر بوده و در برخی از شهرستان ها یک یا دو مرکز خصوصی فقط وجود دارد.

توکلی همچنین با اشاره به وجود 25 هزار معتاد در استان خاطر نشان کرد: تنها بیست درصد معتادین استان شناسنامه دار بوده و تحت مراقبت مراکز درمانی ترک اعتیاد قرار دارند.

وی با بیان اینکه طرح درمان اجباری معتادان در استان باید انجام شود گفت: توزیع اعتبارات به مراکز دولتی و خصوصی ترک اعتیاد استان باید هدفمند شود.

استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید از سوی اعضای ستاد بیشتر شود افزود: رسانه ها نقش اساسی را در مقابله با مواد مخدر ایفاء می کنند.

سید محمد کریمی افزود: صدور مجوز درمانگاههای ترک اعتیاد استان باید به استان ها تفویض تا اقدامات پیشگیرانه و درمانی به موقع و با برنامه ریزی مدون صورت گیرد.