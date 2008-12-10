قدرتهای بزرگ عامل پیچیدگی مناقشه خاورمیانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتی آهتیساری برنده جایزه نوبل صلح امسال در گفتگو با آسوشیتدپرس به منظور جدا کردن نقش صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی از یهودی ها گفت: ادیان به خودی خود صلح آور هستند و برای حل اختلافات سازنده اند.

وی در ادامه در انتقاد از روش برخورد قدرت های غربی با مسئله فلسطین گفت: جامعه جهانی و آنها که در جهان قدرت را در دست دارند با سکوت در مقابل آنچه بین اسرائیل و فلسطینی ها می گذرد به پیچیده تر شدن مناقشه خاورمیانه کمک می کنند.

برنده جایزه صلح نوبل در ادامه ایجاد صلح در خاورمیانه را بسیار سخت دانست و آنرا چالش برانگیزترین پروسه ایجاد صلح جهان دانست.

وی از باراک اوباما رئیس جمهور جدید ایالات متحده خواست مناقشه خاورمیانه را اولویت اول دولت خود قرار دهد.

آهتیساری متولد ۲۳ ژوئن ۱۹۳۷ میلادی ، رئیس جمهور پیشین فنلاند در سال‌های ۱۹۹۴-۲۰۰۰ بود. او هم اکنون به عنوان دیپلمات میانجی سازمان ملل برای حل مناقشات بین‌المللی فعالیت می‌کند.وی در سال ۲۰۰۸ به‌خاطر تلاش‌هایش در سه دهه برای برقراری صلح در جهان و حل مناقشات بین‌المللی موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.

