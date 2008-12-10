کمیته امداد اهواز به دنبال اصلاح در روشهای جذب کمکهای مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، سید صاحب سید نور بعد از ظهر امروز در همایش هم اندیشی و تجلیل از نیکوکاران طرح ایتام منطقه 3 اهواز اظهار داشت: کمیته امداد استان به دنبال اصلاح روش ها برای تسریع جذب کمک های خیرین و نیکوکاران است و در این راستا با هم اندیشی خود نیکوکاران تاکنون قدم های مثبتی برداشته است.

وی ادامه داد: اگر کمیته امداد قصد افزایش کمک ها مردمی را دارد این موضوع بدین معنا نیست که این کمیته و کشور قادر به تامین نیاز های مردم فقیر و ایتام نیست بلکه هدف از این کار احیای سنت حسنه صدقه دادن که مورد تاکید اهل بیت بوده، است.

سید نور تصریح کرد: کلیه ارکان نظام باید مردم را به کارهای خیر و نیکو دعوت کنند و اینگونه هم اندیشی ها برای همین کار صورت می گیرد.

رئیس منطقه 3 کمیته امداد امام خمینی اهواز نیز در این مراسم اظهار داشت: این همایش به دنبال یافتن راه هایی هستیم که با کمترین هزینه، کمک های مردمی به دست کمیته امداد برسد.

علی شریعتی ادامه داد: متاسفانه روش های کنونی موجب احساس رضایتمندی نیکوکاران و حتی دست اندرکاران کمیته امداد نشده و ما قصد داریم با هم اندیشی نیکوکاران این روش ها را اصلاح کنیم.

در پایان این مراسم از نیکوکاران و فعالین طرح اکرام ایتام منطقه 3 اهواز تجلیل به عمل آمد.