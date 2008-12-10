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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۲

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

رادیو جوان با توجه به استقبال مخاطبان برای حضور برنامه‌سازان این شبکه در استان‌ها برنامه سفرهای استانی خود را تا پایان سال مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس گروه جوان و جامعه پنجم دی به استان مازندران، گروه جوان و فرهنگ 12 دی به استان کرمانشاه، گروه ورزش 26 دی به آبادان و جوان و اندیشه سوم بهمن به قزوین سفر می‌کنند.

همچنین گروه جوان و دانش دهم بهمن به استان همدان، گروه جوان و جامعه 17 بهمن به استان اصفهان، گروه جوان و فرهنگ 24 بهمن به خلیج‌فارس، گروه جوان و اندیشه یکم اسفند به استان قم، جوان و ورزش 15 اسفند به استان یزد و گروه جوان و دانش 22 اسفند به استان گیلان سفر می‌کنند.

ـ برنامه "روی خط ورزش" کاری از گروه ایران و جامعه رادیو ایران بر نامه برتر اخلاق در هفته شانزدهم لیگ برتر معرفی شد. 

ـ برنامه "رنگین کمان معرفت" جمعه 22 آذر در شبکه جهانی صدای آشنا کارکرد اندیشه‌های دینی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. زهرا تقی ملا گویندگی این برنامه را به عهده دارد.

ـ برنامه "گنج شایان" پنجشنبه 21 آذر در شبکه جهانی صدای آشنا تاریخ آموزش و پرورش ایران را ارزیابی می‌کند. این برنامه قالب روایی و نمایش دارد.

ـبرنامه "نوش خند" شنبه 23 آذر از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه به بازخوانی آثار ادبی طنز ایرانی و جهان می‌پردازد.

ـ موضوعات اجتماعی و خانوادگی هم در برنامه "معرکه" مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه شنبه 23 آذر از شبکه جهانی صدای آشنا روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 798510

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