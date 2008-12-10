اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس گروه جوان و جامعه پنجم دی به استان مازندران، گروه جوان و فرهنگ 12 دی به استان کرمانشاه، گروه ورزش 26 دی به آبادان و جوان و اندیشه سوم بهمن به قزوین سفر می‌کنند.

همچنین گروه جوان و دانش دهم بهمن به استان همدان، گروه جوان و جامعه 17 بهمن به استان اصفهان، گروه جوان و فرهنگ 24 بهمن به خلیج‌فارس، گروه جوان و اندیشه یکم اسفند به استان قم، جوان و ورزش 15 اسفند به استان یزد و گروه جوان و دانش 22 اسفند به استان گیلان سفر می‌کنند.

ـ برنامه "روی خط ورزش" کاری از گروه ایران و جامعه رادیو ایران بر نامه برتر اخلاق در هفته شانزدهم لیگ برتر معرفی شد.

ـ برنامه "رنگین کمان معرفت" جمعه 22 آذر در شبکه جهانی صدای آشنا کارکرد اندیشه‌های دینی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. زهرا تقی ملا گویندگی این برنامه را به عهده دارد.

ـ برنامه "گنج شایان" پنجشنبه 21 آذر در شبکه جهانی صدای آشنا تاریخ آموزش و پرورش ایران را ارزیابی می‌کند. این برنامه قالب روایی و نمایش دارد.

ـبرنامه "نوش خند" شنبه 23 آذر از شبکه صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه به بازخوانی آثار ادبی طنز ایرانی و جهان می‌پردازد.

ـ موضوعات اجتماعی و خانوادگی هم در برنامه "معرکه" مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه شنبه 23 آذر از شبکه جهانی صدای آشنا روی آنتن می‌رود.