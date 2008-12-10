400 معتاد مبتلا به ایدز در درمانگاههای مازندران مراقبت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رامین محمدی عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در استانداری افزود: از سال 85 تاکنون شش مرکز درمانی در سطح استان راه اندازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت سالانه پذیرش معتادان پرخطر در این مراکز در استان بین 100 تا 200 نفر بوده که میانگین کشوری حدود 100 نفر است.

مسئول مراکز درمانی ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران با اشاره به اینکه میزان افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد این نهاد در سال جاری هزار و 770 نفر بوده است تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 85 از رشد 250 درصدی برخوردار است.

محمدی بیان داشت: عدم وجود ردیف تشکیلاتی مستقل جهت پرسنل بخش ام ام ت درمانگاههای استان، عدم ظرفیت پذیرش مراکز درمانی با توجه به حجم بالای معتادان و پذیرش ناموزون معتادین گاها در بیمارستان ها از مشکلات و چالش های پیش روی این نهاد در مقابله با مواد مخدر بوده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت غیرمجاز مرکزی به نام هیئت ابوالفضلی ها در شرق استان برای پیشگیری و مبارزه با اعتیاد اظهار داشت: مشاهده شده که این واحدها به رغم دستگیری های مکرر از طریق اینترنتی اقدام به آموزش های غیرمجاز به معتادان منطقه کرده است.

محمدی در پایان از بهره مند شدن تمامی شهرهای استان به مراکز درمان ترک اعتیاد دولتی در مازندران خبر داد.