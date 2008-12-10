مخالفت حزب الله با درخواست کارتر به سبب جانبداری آمریکا از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ریک جاسکولکا" سخنگوی مرکز کارتر امروز اذعان کرد جنبش حزب الله دیدار با رئیس جمهوری اسبق آمریکا را رد کرده است.



وی گفت : ما خواهان دیدار با همه فراکسیونهای پارلمانی و احزابی هستیم که در انتخابات بهار آینده شرکت خواهند کرد.



کارتر امروز در جنوب لبنان با فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در این منطقه موسوم به"یونیفل" دیدار کرد.

"محمد رعد" رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان در این باره تاکید کرد : موضع حزب الله این است که با هیچ یک از مسئولان دولت آمریکا به سبب حمایت از تروریسم صهیونیستی دیدار نمی کند.



رعد درباره اینکه آیا حزب الله با اعزام ناظران برای نظارت بر انتخابات پارلمانی موافق است؟ گفت : ما در این زمینه موضعی نداریم؛نظارت به ما ربطی ندارد و آن را رد نمی کنیم.



واشنگتن، جنبش مقاومت حزب الله لبنان را که نقش بسزایی در آزادی بخشهای زیادی از جنوب لبنان از چنگال اشغالگران قدس ایفا کرده است، بر خلاف موازین و قوانین بین المللی که مقاومت بر ضد اشغالگران را حق مشروع دانسته، در لیست به اصطلاح گروههای تروریستی خود قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه در تحلیلی درباره انتخابات آتی لبنان نوشت : جامعه بین المللی هشدار داده است با دقت، انتخابات قانونگذاری را که ممکن است به پیروزی جریانی به رهبری حزب الله در رویارویی با اکثریت مخالف سوریه و مورد حمایت عربستان و آمریکا شود، دنبال خواهد کرد.