فقدان بانک اطلاعاتی مناسب باعث بروز جرم در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر امروز در جریان شورای قضایی استان فارسبر لزوم کاهش رسیدگی به پرونده های قضایی به 10تا 15روز تاکید کرد و افزود: کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی می تواند تاثیرات بسیار مناسبی در جامعه همچنین تقلیل حجم پرونده ها در دادگاه ها داشته باشد از این رو باید این مهم را به صورت ویژه دنبال کرد.

وی با اشاره به اینکه در کنار رفع اطاله دادرسی باید به حمایت روانی از قضات نیز توجه ویژه ای شود، بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای مدیران و رفع اختلاف نظرها در بین تصمیم گیران تاکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکل فضای زندانها و پزشک قانونی در استانها نیز اظهار داشت: مشکلات زندان و پزشکی قانونی فقط مختص به استان فارس نیست بلکه در تمامی استانها شاهد برخی از مشکلات در این حوزه ها هستیم البته می توان با برخی صرفه جویی ها بودجه ای را به زندانها و پزشکی قانونی اختصاص دهیم.

حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به مشکلات بودجه ای دستگاه قضایی نیز بیان کرد: امروز این دستگاه از محرومیت بالایی در حوزه بودجه برخوردار بوده به گونه ای که بودجه تمام دستگاه قضایی به اندازه یک وزارتخانه نیز نیست که باید به این امر نیز توجه شود.

در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری استان فارس نیز بیان کرد: طی هشت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ورودی پرونده به دستگاه قضایی 15 درصد رشد داشته است و با این روند پیش بینی می شود که با حجم ورودی 600 هزار پرونده ای تا پایان سال جاری مواجه شویم.

احمد سیاوش پور تصریح کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم و در نهایت کاهش پرونده های قضایی طی مدت اخیر بحث بهداشت قضایی مطرح شده و در تلاش هستیم ریشه های اصلی بروز جرم را در این راستا شناسایی کنیم.