99 درصد جمعیت شهری خراسان رضوی تحت پوشش خدمات آبرسانی هستند

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر جمعیت شهری خراسان رضوی به جز شهر مشهد بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر است که بالغ بر 99 درصد این جمیعت از خدمات شرکت آبفای استان بهره مند هستند.

وی ادامه داد: این رقم معادل 3/3 درصد جمعیت کشور می باشد اما به دلیل فقر منابع آبی شرایط اقلیمی استان تعداد چاه ها و چشمه های تامین کننده آب تنها 371 حلقه است.

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان رضوی این رقم را معادل 4/5 درصد منابع موجود کشور دانست و متذکر شد: به دلیل محدودیت ظرفیت منابع آبی استان که آبدهی هر یک از آنها 10 تا 12 لیتر در ثانیه است، مجبور به انتقال آب از مسیرهای دوردست با هزینه بیشتری هستیم.

وی با اعلام اینکه تعداد شهرهای تحت پوشش این شرکت از 44 شهردر سال 84به 65 شهر در سال جاری رسیده است، اظهار داشت: عقب ماندگیهای موجود در بخش آب و فاضلاب استان به دلیل عدم اختصاص اعتبارات کافی است.

جمشیدی اضافه کرد: هزینه تولید یک متر مکعب آب در خراسان رضوی به نسبت دیگر نقاط کشور به مراتب بالاتر است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر متر مکعب آب در خراسان رضوی سه هزار ریال است که در بخش مسکونی از مشترکان تنها 357 ریال اخذ می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت به مشترکان در 17 شهرستان استان و افزایش پنج درصدی رضایت مندی مشترکان از اهداف و برنامه های این شرکت در سال جاری است.