حمله به ناظران اروپایی در گرجستان/تداوم تنشها در قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کانال روستاوی-2 گرجستان با نشان دادن تصاویری از خودروهای صدمه دیده ناظران صلح اروپایی از حمله مسلحانه به ناظران در منطقه حائل بین اوستیای جنوبی و گرجستان خبر داد.

یک سخنگوی ناظران صلح اروپایی در گرجستان، محل این حادثه را نزدیکی های شهر "گوری" اعلام کرد. گزارشی درباره کشته یا زخمی شدن کسی در این حمله منتشر نشده است.

ناظران صلح اروپایی پس از برقراری آتش بس میان گرجستان و مناطق خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا که تحت حمایت مسکو قرار دارد، به تفلیس اعزام شدند.

درگیریها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.