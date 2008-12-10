استقلال خوشبخت میزبان داماش تیره بخت/ جنگ همسایه های بالانشین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم با صدرنشینی استقلال و سقوط ذوب آهن به رده دوم جدول تمام شد. در این هفته احمدزاده از ادامه همکاری با تیم ملوان استعفا داد، مشکلات پیام مشهد حل نشدنی باقی ماند، ذوب آهن، پیکان و پرسپولیس بازهم امتیاز از دست دادند، مقاومت سپاسی به رده پنجم جدول صعود کرد، استقلال اهواز برد و فولاد خوزستان باخت تا جدول لیگ دگرگون شود و جایگاه تمام تیم ها به تزلزل بیفتد. با این مقدمه به استقبال هفته نوزدهم می رویم، هفته‌ای که می توان به آن هفته تقابل تیم‌های میانه بالای جدول با تیم های رده های پایین گفت.

استقلال - داماش

اوضاع استقلال و داماش با هم قابل مقایسه نیست. یکی برای صدرنشینی می جنگد و دیگری برای بقا و فرار از انتهای جدول. استقلال بهترین خط حمله لیگ را دارد (39 گل زده) و داماش صاحب یکی از بدترین خطوط حمله لیگ است (19 گل زده). استقلال بیشترین برد را در بین تیم های لیگ برتری دارد (10 برد) و داماش کمترین پیروزی را از آن خود کرده است (2 برد). شاگردان قلعه نویی کمترین گل خورده را دارند (18 گل خورده) و داماش در میان تیم‌های است که صاحب بدترین خط دفاعی هستند (28 گل خورده). اینها نشان دهنده تفاوت و تمایز دو تیم استقلال و داماش است و به اصطلاح روی کاغذ آبی پوشان شانس بیشتری برای پیروزی دارند. در فصلی که استقلال تمام معادلات غیر قابل پیش بینی فوتبال را برهم زده است، می توان برای این تیم یک پیروزی دیگر را مقابل داماش پیش بینی کرد.

ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین

هر دو صدرنشین لیگ برتر بودند و باهم پله پله پیش می رفتند اما به ناگاه استقلال را بالاتر از خود دیدند. از این به بعد پیکان و ذوب آهن یک هدف مشترک دارند و آنهم پایین کشیدن استقلال از صدرجدول است. این هفته دو تیم پیکان و ذوب آهن در فولادشهراصفهان مقابل هم صف آرایی می کنند. دو تیمی که در دو هفته گذشته به ترتیب 2 و یک امتیاز کسب کرده‌اند در ایستگاه نوزدهم لیگ به کمتر از سه امتیاز بازی راضی نیستند. در این بین شانس ذوب آهن میزبان بیش از پیکان است که شمار بازیکنان آسیب دیده‌اش هر هفته بیشتر می شود.

- برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 22/9/87

* پیام مشهد - سپاهان اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن شهرری، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* استقلال اهواز - مس کرمان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

* صبای قم - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام قم

* سایپا کرج - فولاد خوزستان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* ملوان بندرانزلی - برق شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 23/9/87

* پاس همدان - پرسپولیس، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته نوزدهم به شرح زیر است:

1- استقلال تهران 34 امتیاز(تفاضل گل 21+)

2- ذوب آهن اصفهان 34 امتیاز(تفاضل گل 7+)

3- پیکان قزوین 30 امتیاز (تفاضل 9+)

4- پرسپولیس 30 امتیاز(تفاضل گل 7+)

5- مقاومت سپاسی 28 امتیاز

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17- داماش گیلان 14 امتیاز(تفاضل گل 9-)

18- پیام مشهد 14 امتیاز(تفاضل گل 12-)