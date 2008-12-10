سرمربی تیم ملی باید بسکتبال ایران را متحول کند / خارجی یا داخلی مهم نیست

مربی تیم ملی بسکتبال ایران با تاکید بر لزوم توجه به توانایی ها و قابلیت های گزینه های مورد نظر برای سرمربیگری تیم ملی بسکتبال به خبرنگار مهر گفت: نباید در این باره فکر خود را درگیر خارجی یا داخلی بودن سرمربی آینده تیم ملی کنیم. باید بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات و انتخابات آینده بیندیشیم. چه بسا مربیان وطنی هم شایستگی هدایت تیم ملی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: به یاد داشته باشیم که بسکتبال ایران درجایگاهی کاملا متفاوت نسبت به سال های گذشته، حتی مسابقات جام ملت های آسیا که با قهرمانی ایران در ژاپن خاتمه یافت، قرار دارد. دریافت دعوت نامه از کشورهای صاحب نام بسکتبال دنیا پیش از بازی های المپیک و نمایش موفق آمیز دراین رقابت ها موید این مطلب است. پس باید در هرگامی که برای انتخاب سرمربی آینده تیم ملی برمی داریم، به این نکته توجه خاص داشته باشیم.

حاتمی تاکید کرد: سرمربی تیم ملی باید برای بسکتبال ایران منشا اثر باشد به گونه ای که نتیجه همکاری با وی منجر به تحول گسترده و مثبت درکل بسکتبال ایران شود. بنابراین اگر انتخاب سرمربی خارجی مدنظر مسئولان فدراسیون است، باید فردی را انتخاب کنند که ازهر نظر بالاتر از مربیان وطنی ما باشد، سرمربی تیم ملی حتی نباید هم طراز با مربیان باشگاهی ما باشد.

حاتمی با بیان اینکه برای ادامه کار در کادر فنی تیم ملی به خارجی یا داخلی بودن سرمربی اهمیتی نمی دهد، اظهارداشت: آنچه برایم حائز اهمیت این است که سرمربی تیم ملی واقعا شرایط سرمربیگری را داشته باشد و بر اساس صلاحیت هایی که دارد برای بر عهده گرفتن این مسئولیت انتخاب شده باشد. انتخاب سرمربی تیم ملی باید به حق باشد در این صورت با کمال میل به همکاری خود ادامه می دهم.

وی خاطرنشان کرد: البته هنوز در مورد حضور دوباره در کادر فنی تیم ملی مذاکره ای با مسئولان فدراسیون نداشته ام. من چهار پنج سال است که در تیم ملی مشغول به کارهستم. فکر می کنم فدراسیون برای استفاده از تجربه های من برنامه داشته باشد.

حاتمی که در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشورهدایت تیم دانشگاه آزاد را هم بر عهده دارد، در خصوص وضعیت این تیم به خبرنگار مهر گفت: تنها مشکل دانشگاه آزاد این است که دیرتر از سایرتیم ها به جدول لیگ برتر اضافه شد. با این حال هفته به هفته بهتر شدیم. البته از دانشگاه آزاد به عنوان یک تیم دانشگاهی انتظارات زیادتری دارم. فکر می کنم در دور برگشت رقابت های لیگ برتر به اهداف مورد نظر در این تیم نزدیک تر شویم.