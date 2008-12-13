آرش معیریان درباره زمان اکران "احضارشدگان" به خبرنگار مهر گفت: زمان اکران فیلم به عقیده من خیلی مهم نیست. اگر اثری خوب باشد و به درستی به مخاطب معرفی شود، در هر زمانی می‌تواند خوب بفروشد و با تماشاگر خود ارتباط برقرار کند. من از زمان "احضارشدگان" راضی و امیدوارم با کمک و حمایت رسانه‌ها فیلم نمایشی موفق داشته باشد.

وی درباره موضوع اعتیاد و قرص‌های روانگردان در فیلم و انتخاب نوع ساختار آن افزود: تجربه نشان داده جوان‌های امروز جامعه ما نسبت به دیگر جوانان ضریب هوشی بالاتر دارند که این موضوع قابل ستایش است. به همین نسبت تفکر و درایت آنها جلوتر حرکت می‌کند و اگر متوجه شوند پیامی به صورت تحمیلی به آنها ارائه می‌شود، آن را پس می‌زنند.

معیریان ادامه داد: من فیلمسازی هستم که خود را از نسل جوان می‌دانم و با توجه به تجربه‌هایی که در حوزه تدریس در دانشگاه و ارتباط با دانشجویان داشتم، سعی کردم در فیلم از نوعی روانشناسی استفاده و مسائل مربوط به جوانان را تشریح و چگونگی برخورد با آنها را مطرح کنم.

کارگردان "احضارشدگان" گفت: جوانان امروز جامعه با توجه به روحیه‌ای که دارند به مولفه‌هایی مانند سرعت، دلهره، تعلیق، اضطراب و هیجان واکنش نشان می‌دهند. من به عنوان یک فیلمساز احساس کردم برخلاف جریان سینمای کمدی که هم اکنون رواج پیدا کرده، وارد فضایی شویم که مخاطب جوان نسبت به آن واکنش مثبت نشان دهد.

وی افزود: با کانال سینمای وحشت، دلهره و هیجان می‌توان مخاطب جوان را جذب کرد و از این طریق آسیب‌های اجتماعی را به وی نشان داد. در همین تهران پانل‌هایی هشداردهنده به صورت شعاری در سطح شهر دیده می‌شود و من خودم به عنوان یک جوان به چنین هشدارهایی که جنبه تحمیلی دارد، توجه نمی‌کنم.

معیریان در ادامه بیان داشت: ارگان‌هایی همچون شهرداری، اداره مبارزه با مواد مخدر، صدا و سیما و سازمان‌های مربوط به امور جوانان می‌توانند برای بهتر دیده شدن "احضارشدگان" که پیام‌های هشداردهنده را به صورت غیر شعاری برای جوانان مطرح و با آنها ارتباط درست برقرار می‌کند، کمک کنند.

وی با اشاره به نمایش‌های موفق فیلم در جشنواره پارسال افزود: "احضارشدگان" در ارتباط با مخاطب موفق عمل می‌کند و این در 11 نمایش جشنواره‌ای فیلم به خوبی دیده شد. فیلم از مخاطب جلوتر حرکت می‌کند و به نوعی فرضیات او را به هم می‌زند و مدام به او اطلاعات جدید می‌دهد، به همین دلیل می‌تواند تماشاگر را تا پایان در سالن سینما نگه دارد.

این کارگردان جوان درباره بحث تبلیغاتی فیلم گفت: من به عنوان کارگردان و تدوینگر "احضارشدگان" که ساخت تیزر و آنونس را نیز بر عهده داشتم فکر می‌کنم تمام وظایفم را حتی بیشتر انجام داده‌ام. فیلم برای جذب مخاطب آماده است و با یک همت همگانی از طرف نهادهایی که دغدغه مبارزه با مواد مخدر را دارند می‌توان به جوانان امروز جامعه از طریق این فیلم کمک کرد.

وی درباره انتخاب بازیگران فیلم خود نیز گفت: می‌خواستم با نوع انتخاب بازیگران مخاطب نتواند سیر رخدادها را بررسی کند. به همین دلیل سعی کردم از بازیگرانی استفاده کنم که در حرفه خود توانا باشند. فرهاد قائمیان، شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی و زیبا بروفه یکی از بهترین بازی‌های خود را در این فیلم ارائه کرده‌اند.

معیریان با اشاره به ترجمه کتاب "مخاطب‌شناسی در سینمای امروز جهان" افزود: من حدود سه سال است مشغول ترجمه این کتاب دانشگاه کلمبیا هستم که به بحث روانشناسی و روانشناختی مخاطبین سینما می‌پردازد. به طور نمونه یکی از تمهیداتی که می‌توان با آن مخاطب را جذب کرد، توجه به مقوله آشنایی‌زدایی در آثار است.

وی ادامه داد: مخاطب با پدیده‌ای که کاملا غریب است به شدت ارتباط برقرار می‌کند. برای انتخاب بازیگران فیلم می‌توانستیم از ستاره‌های سینما استفاده کنیم که در حال حاضر بسیار دیده می‌شوند. اما من می‌خواستم در این کار مخاطب را غافلگیر کنم. تماشاگر ما از اینکه رودست بخورد و داستان برخلاف انتظار وی پیش برود، احساس خرسندی می‌کند.

کارگردان فیلم "شارلاتان" با اشاره به تعدادی از آثار سینمایی گفت: بخشی از فیلم‌های ما از مخاطب عقب می‌مانند، طوری که تماشاگر در همان نیم ساعت اول فیلم متوجه می‌شود در پایان چه اتفاقی می‌افتد و قرار است یک روایت چطور بیان شود. برای ژانر دلهره هر چقدر مخاطب عقب‌تر باشد، فیلم برای او بیشتر جذابیت دارد و گویش "احضارشدگان" خلاف پیش‌بینی‌ها است.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی "احضارشدگان" که در ژانر وحشت تولید شده آمده است: امید و عماد دو برادرند که در پی مرگ پدر و تقسیم ارث از هم فاصله گرفته‌اند. عماد که گرفتار مشکلاتی در شرکت خود شده در آستانه ورشکستگی می‌خواهد از امید کمک گیرد. عماد در خانه امید گرفتار توهم می‌شود و...

"احضارشدگان" با فیلمنامه حجت قاسم‌زاده اصل و بازی زیبا بروفه، شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، مهدی امینی‌خواه، شهرام قائدی و فرهاد قائمیان تولید شده و در دومین جشنواره فیلم پلیس جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه را برده است.

عوامل تولید این فیلم که در جشنواره پارسال به نمایش درآمد عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، طراح صجنه و لباس: مجید نیامراد، آهنگساز: محمدمهدی کورنگی، صدابردار: بابک اخوان، چهره‌پرداز: مسعود افشار و تهیه‌کننده: محمد خزاعی.